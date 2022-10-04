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「黑川物語」歌舞劇首演 10月8日高雄美濃登場

中央社／ 高雄4日電

描述美濃國小第三任校長黑川龜吉故事的「黑川物語」歌舞劇首演，8日將於美濃登場。今年適逢黑川校長逝世百年，透過歌舞劇闡揚「教育善」理念，以及族群文化教育平權觀念。

「覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」之「黑川物語」歌舞劇，8日下午2時在高雄市美濃客家文物館戶外廣場首演，這齣描述黑川龜吉校長故事，融合客語、華語、日語改編而成。全劇由高雄市政府客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦，委由「藝夥人」表演製作團演出。

高雄市客委會主委楊瑞霞說，「一等人忠臣孝子，兩件事讀書耕田」這句客家諺語，清楚地道出客家族群耕讀傳家精神，以及對教育重視。黑川校長深感當時美濃地區孩童上學不便與艱辛，在地方仕紳請託下，向台灣總督府爭取增設分校，讓學童可就近就學受教育，雖然不久後黑川病逝，但遺願希望葬在美濃繼續守護當地孩童，這樣精神令人敬重。

今年適逢黑川校長逝世百年，透過「覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」，希望以音樂會、市集、小劇場、小旅行的方式，闡揚「教育善」理念，以及族群文化教育平權觀念。全劇也邀請美濃國中「美中時代」劇團學生參與演出，更彰顯時代價值與意義。

藝夥人表演製作團長曾鼎凱本身也是客家青年，他表示，當初聽到黑川校長的故事時，心中就直覺想要製作一齣適合親子闔家觀賞戲劇，並且用歌舞劇方式讓故事更有戲劇性與張力，也藉由歌舞劇形式，讓大眾看到客家戲劇另種生命力。

未來全劇也將在美濃地區校園巡迴演出，讓更多美濃學子能知曉自己家鄉歷史與故事，增加對家鄉認同與歸屬。「覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」資訊，參財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書粉專：https://reurl.cc/jGjW7L

美濃 高雄市

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