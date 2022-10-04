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議員質疑高雄輕軌「內神通外鬼」 高市府：無圖利或違法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
黃紹庭今日出示養工處及中鋼下包商合約書等相關內容，質疑內情不單純。記者徐白櫻／攝影
黃紹庭今日出示養工處及中鋼下包商合約書等相關內容，質疑內情不單純。記者徐白櫻／攝影

國民黨高市議員黃紹庭昨揭發高雄輕軌AC路面復原工程疑點重重，今天進一步出示合約內容，質疑捷運局「內神通外鬼、狸貓換太子」，副市長林欽榮解釋，以水利局發包工程為例，道路刨鋪一般也是直接委託養工處處理，沒有圖利他人或違反採購法疑慮。

議員黃紹庭昨質詢指出，輕軌二階統包商為中鋼公司，土建則由中鋼子公司聯鋼營造承攬，但美術館路、大順路AC路面復原工程卻被市府拿回給養工處施作，工程費用增近千萬元。

黃紹庭今日出示養工處及中鋼下游包商合約書說，工程每平方米280元，並非捷運局說的加加減減要400 多元，懷疑捷運局裡面有內神通外鬼、狸貓換太子情事。此外，為何統包商中鋼公司聯鋼營造3月底發包簽約完畢，捷運局4月又邀集養工處執行，到現在還沒有解釋清楚。

黃紹庭強調，捷運局要求養工處施工，沒有發包動作，直接讓特定廠商、養工處長期配合廠商，以每平方米400 元施作，總金額超過中鋼發包的一千萬，要講清楚，否則不排除下階段法律提告。

市議會市長聯訪時間，副市長林欽榮表示，議員所指的每平方米280元是指刨鋪的直接工程造價，但是依據詳細合約，市府養工處發包的AC路面成本是每平方米400元、統包商聯鋼營造為412元，養工處比較便宜；依據經常性的工程慣例來說，大順路寬30米，底下箱涵完工後，捷運局要負責13米，其餘養工處負責，捷運局考量整體做比較完整、價格也比較便宜。

林欽榮強調，經過詳細調查，「沒有圖利他人，沒有違反採購法疑慮」，此外，政府的水利局工程為例，道路刨鋪一般也是直接委託養工處處理。

欽榮強調，經過調查，工程沒有圖利他人或違反採購法疑慮。記者徐白櫻／攝影
欽榮強調，經過調查，工程沒有圖利他人或違反採購法疑慮。記者徐白櫻／攝影
中鋼子公司聯鋼營造公司與下游包商的合約相關內容。圖／議員黃紹庭提供
中鋼子公司聯鋼營造公司與下游包商的合約相關內容。圖／議員黃紹庭提供

黃紹庭 議員 國民黨 高雄市 高雄輕軌

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