屏鵝公路種樹害顛簸百里 潘孟安首表態：行車如搭海盜船應改善

屏鵝公路種樹百里2.0工程今年7月啟動後，民怨不斷，屏東縣長潘孟安今天首度表態，他自己坐了N趟（編按：意即走了無數次）行車過程像搭海盜船，路面刨舖等工程確有必要改善，不過他也強調，是項工程在打造全台首見的景觀公路，立意良善，因為百餘公里全線施工才造成衝擊，縣府已一再跟交通部公路總局第三區養護工程處反應，要求改善。

種樹百里2.0工程由公路總局主導，施工以來地方負評不斷，潘孟安上午回應縣議員黃明賢質詢時，首度公開表態，潘孟安還說，縣長信箱也接到很多陳情，每天被罵。

黃明賢表示，行政院推動工程前未跟地方溝通，施工以來交通堵塞、路面顛簸，走一趟屏鵝公路像開碰碰車，近來還傳出挖斷水管、路燈不亮。他譏諷，花了48億餘元只在幫行政院長蘇貞昌個人圓夢，桿線下地應在都會區推動，在屏東推動有何意義，難道是不想讓鳥類棲息落腳嗎？他懷疑，種樹百里2.0工程根本不可能在明年1月如期竣工。

黃明賢強調，屏東急迫需要的是屏南快道等重大交通建設，潘孟安年年施政報告都提，但至今全在紙上作業，「講難聽點都是用拐的，很失望」，希望潘孟安若有機會爭取到更高職位，勿忘屏東是故鄉，一定要全力推動。

潘孟安答詢時直言，他往返屏鵝公路N趟，感覺像搭海盜船，「輪框匡匡匡」，很不平穩，但該項工程在打造全台首見的景觀公路，立意良善，因為一次全線施工才造成衝擊，縣府已一再跟三工處反應，要求假日勿施工，路面刨舖品質也應改善。

潘孟安強調，屏東重大交通建設進度未如預期有很多原因，他個人經驗，「交通幫就是這樣」，想做的很快，其他的就得一再評估，除此之外，高鐵延伸線是因高雄地區路線一再調整才遭影響，他也很急，近期會再找交通部溝通。

潘還表示，今下午就要跟高捷商討捷運延伸線細節，他對相關建設推動仍有信心，部分工程在下任縣長第一個四年任期內應該會啟動。