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「2022斜坡上的藝術節」向南啟航 嗨翻屏東潮州

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣政府舉辦的「2022斜坡上的藝術節」將於8、9日在潮州林後四林平地森林園區登場。自2015年起舉辦「斜坡系列」原民藝術、音樂活動，已形成獨樹一格的全國原民品牌活動。

屏東縣政府原住民處表示，台灣有著豐富多元文化，為南島語族根源，而屏東更蘊含著深厚原住民文化，排灣與魯凱族人自為kacalisiyan，意指「真正住斜坡上的子民」。為保留原住民豐富文化，自2015年起舉辦「斜坡系列」原民藝術、音樂活動，已形成獨樹一格的全國原民品牌活動。

原民處新聞稿表示，最受矚目的斜坡音樂大舞台，邀請到天生歌姬A-LIN，還有來自南島語系馬來西亞的鬼才黃明志；國內原住民藝人也不缺席，戴愛玲、桑布伊、舒米恩、BOXING拳樂團、梁文音等金曲歌王及知名藝人以及屏東在地組藝人超過30組藝人團隊展現原民天籟歌聲。

此外，活動也集結上百攤原味多元特色市集，包含傳統及創意美食、農特產、文創藝品等，也結合勝利星村原百貨五大工作坊(原家、原聚、原音、原食、原童)，包含原家月桃葉編織、原音錄製、原童童玩，原織傳統舞蹈，還有小農餐桌的部落美食創藝料理，提供民眾文化體驗認識斜坡原民文化，民眾可上網報名，名額有限，額滿為止。

另外，8日的斜坡首創原住民街舞比賽，10強對決，首獎新台幣10萬獎金；9日的寫生比賽，分國小1-3年級低年級組，國小4-6年級高年級組、國中組，高中及大學組共4組，首獎1萬元、總獎金12萬元，將年輕藝文活力持續注入在斜坡上。

活動推出多項聯名商品專屬文創LOGO禮品及LED閃字小風扇，下午2時到5時來服務台打卡按讚就送限量禮品，Ari~Kirimu!!(排灣語意思：一起來!快點!)。精彩活動搜尋「斜坡上的藝術節」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/isenasenai/，來斜坡一起感受最地道原民風。

屏東縣政府 原住民 馬來西亞

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