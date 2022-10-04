高雄「小林大武壠族夜祭」10日登場 疫情趨緩重新開放外界觀祭

高雄「小林大武壠族夜祭」將於10月10日晚間6時，於高雄甲仙小林里平埔文化園區小林公廨舉行，夜祭活動將有小林大武壠族太祖祭祀活動、牽戲及各種傳統民俗表演，重現大武壠族祭儀及古調。過去兩年因疫情因素只限村民與祭，今年重新開放民眾觀祭。

高雄市文化局表示，每年夜祭為分居三地的小林大武壠族人難得相聚時刻，所以儀式安排也非常講究，包含牽戲（Unaunau）、走標（Patahen）、公廨（Kuba）整建、立向竹（Malubiw）等傳統祭儀，也有刺繡與小魚笱DIY、特展導覽解說、農創市集等活動，以及大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演。

今年夜祭活動有台南大武壠族六重溪部落與屏東馬卡道族加蚋埔部落前來牽戲會親，展現族群文化復振成果。今年夜祭活動新增「部落農創市集推廣，看見小林工藝展」，透過部落民族植栽、部落小農特產、美食、文創與手作等傳統文化營造，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。小林夜祭當天只要於市集上消費滿額或進行打卡，將可換取精美的小禮物，數量有限，歡迎民眾一起來。

文化局長王文翠表示，市府重視大武壠族祭典文化資產，目前已將「小林夜祭」、「阿里關夜祭」、及「頂荖濃夜祭」，登錄為高雄市三大重要平埔（大武壠族）祭典。莫拉克風災後市府協助重建小林公廨，文化局多年來持續協助小林大武壠族進行系列文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久的傳統古調，如挑選勇士的《巴達興》、祭祀太祖所唱之《祭品之歌》、「開向」後於公廨外男女同樂的《男女對唱曲調》等，希望參與祭典的族人認識自身文化，也能讓外界看見高雄原鄉的豐富與完整性。