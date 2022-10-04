高雄輕軌明通車至愛河之心 「龍貓隧道」今搶先拍

高雄輕軌C20至C24站路段明天試營運通車，其中C21A至C22站間的「熊貓隧道」近日在網路上引發討論。高市捷運局表示，昨天交通部發布營運許可函，為使民眾能盡快搭輕軌至美術館、農16、凹子底等區域，在履勘後兩天就完成營運前須改善事項，提報申請營運許可。

副市長林欽榮表示，此次路段通車後，輕軌營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20台鐵美術館站延伸至C24愛河之心站。透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的台鐵捷運化車站，擴大通勤、就學、就醫、旅遊的服務需求。更能滿足市民、遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二藝術特區、蓬萊商港區觀光遊憩及鄰近的聯合醫院看診就醫。

台灣基進市議員參選人李雨蓁、陳子瑜、楊佩樺等人今搶先到「龍貓隧道」拍美照，因應明天試營運，今天「蜜柑號」輕軌車廂行經通車路段進行拍攝作業。李雨蓁說，今天透過有趣的方式拍攝宣導影片，讓大家解如何捕捉美景而不觸法，邀請全台灣民眾來高雄玩。

「高雄好過日」臉書粉絲團指出，經實地觀察6項營運前須改善事項已改善，但目前C23站西側步道無昏暗無路燈，對長輩、婦幼、輪椅族恐不夠安全，已建議捷運局加裝。另在捷運凹子底站往C24愛河之心站的指示不夠明確，應重新設計引導旅客走最短路徑。「好過日」也說，此次通車路段路口都有安裝貼面是警示燈，相當周到，另因多處路口禁止左轉，未來可考慮引入科技執法。