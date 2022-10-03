高雄公共藝術作品遭疑抄襲 設計公司：尊重專家審查
行政執行署高雄分署公共藝術作品遭疑抄襲日本陶藝家木野智史，葛菲雅奇視像空間設計公司今天表示，目前已進入審查程序，公司尊重專家審查結果，暫不對外發表意見。
根據文化部公共藝術網站資料，作品「公平正義．圓融和諧」作者為蔡文祥／葛菲雅奇視像空間設計公司，設置於行政執行署高雄分署新建大樓右側花台上方，以不鏽鋼材質製作。
對於作品爆出抄襲疑慮，葛菲雅奇視像空間設計有限公司今天對中央社記者表示，目前已進入審查程序，公司尊重專家審查結果，暫不對外發表意見。
法務部行政執行署高雄分署日前對媒體表示，「公平正義．圓融和諧」是在2017年9月11日公開徵選，同年12月21日由7名委員決選選出。目前已通知得標承作廠商提出書面說明，並邀請外聘專家學者召開審查會釐清是否有抄襲疑慮；若經認定作品確實有抄襲疑慮，會馬上以活動看板遮蓋不公開展示。
日前有民眾指出，法務部行政執行署高雄分署前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。
木野的家人接受中央社記者電訪指出，木野智史的陶瓷作品「颪」是2015年創作，2016年入選台灣國際陶藝雙年展並獲評審推薦獎，於2016年7月15日到2017年1月2日於新北市鶯歌陶瓷博物館特展公開展示長達半年時間，後由鶯歌陶瓷博物館納入典藏。
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