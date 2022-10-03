高雄輕軌成選戰攻防 捷運局： 韓國瑜停工讓基層無所適從

高雄輕軌持續推進，C20至C24站預計5日通車，高雄市前市長韓國瑜過去曾暫緩輕軌工程，現輕軌也成選戰攻防話題。捷運局表示，過去韓國瑜上任暫緩輕軌，即使捷運局辦多場會議，學者建議續建，韓市府仍未做出決策。後續更發文核定大順路段停工，導致輕軌停擺、捷運局同仁無所適從深感挫敗。

捷運局指出，捷運局總工程司王彥清今天在市政會議上報告輕軌建設成果提及，韓國瑜上任宣示暫緩輕軌工程，捷運局在108年2月陸續舉辦5場公聽會、20場專家學者委員會，會中建議輕軌原路線應續建的結論，但韓市府當時並未做出決策。後續在同年11月13日發文核定大順路段停工，「當時市府的決策不明，一度讓捷運局基層同仁感到無所適從與深深挫敗。」

捷運局長吳義隆表示，市長陳其邁109年8月24日上任後，即指示副市長林欽榮召開跨局處研商會議，並導入科學化的數據佐證，進行相關噪音及VISSM交通動態科學模擬分析，結果皆為正向。依此結論，市府團隊提出「9項優化調整方案」及「2項行政配套措施」，更針對輕軌二階沿線根據原路線優化方案進行民調，獲得超過七成民眾支持。市府在同年11月10日開記者會，宣示輕軌正式復工，回應廣大市民對便捷交通的期待。

今早韓市府時期副市長葉匡時受訪說，「停工之說」根本是亂扯，當時暫停工程傾聽民意，也提出許多規畫方案，才有陳其邁團隊後來成果。林欽榮強調，市府團隊規畫的「9大優化方案」，全由現在的市府團隊發想、執行。

議員黃紹庭今質詢時質疑，輕軌工程統包商為中鋼公司，捷運局卻特地將路面刨鋪工程拿回來，讓工務局養工處承包廠商施作，工程費用因此增近千萬元，明顯圖利特定廠商恐為弊案，將提案送檢調單位調查。

捷運局澄清，依統包工程契約，統包商中鋼公司負責輕軌開挖部分的道路復舊，如大順路寬30公尺，但輕軌開挖僅涵蓋13公尺，但此路段車流量大周邊道路多有破損，考量道路刨鋪整體性及用路人安全，捷運局分別在今年5月、8月委請養工處重新刨鋪路面，以改善道路品質，維護交通安全。此案都依採購法相關規定，絕無不法。

針對黃紹庭所指「多出近千萬費用」，捷運局說，根據養工處開口合約，每平方公尺工程費用為400元，除直接用於AC材料及施工費，尚含設計、監造、空污、試驗、標線、交維、利管、工管費、稅金、保固三年等費用。如僅路面材料及施工費（含刨除）每平方公尺約285元，但輕軌統包契約內雖然臨鋪道路費為280元，但僅包含AC材料及施工費，未計算其他費用，如果加計粘層、熱拌標線、刨除等費用及品管工安環保清潔費，每平方公尺也約448元，此代辦案符合法規程序，也無圖利情事。