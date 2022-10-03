高雄馬頭山流浪犬多 白鼻心、穿山甲遭咬殺亡

高市馬頭山區有不少野生動物，日前有保育志工發現流浪犬咬著年幼白鼻心屍體行走，另有穿山甲遭攻擊傷亡，籲市府正視流浪犬問題。高市動保處說，會協助結紮及捕捉移除流浪犬。

位於台28線旁的馬頭山，處於旗山、內門、田寮等區交界，生態資源豐富，還有許多野生動物，保育志工利用自動相機調查監測，發現食蟹獴、白鼻心、穿山甲及水鹿等身影，但也看到不少流浪犬隻。

高雄市馬頭山自然人文協會今天接受中央社記者訪問表示，內南社區志工日前發現1隻白鼻心幼體屍體，經檢視附近監測相機畫面，赫然發現在9月24日上午8時多，有1隻流浪犬咬著這隻白鼻心幼體屍體經過。

高雄市馬頭山自然人文協會表示，初估今年9月在馬頭山已有1隻白鼻心及2隻穿山甲遭到流浪犬攻擊，造成1隻白鼻心和1隻穿山甲死亡，另1隻母穿山甲尾巴受創，恐影響防禦及育幼能力。

高雄市馬頭山自然人文協會並指，台28線常發生動物路殺情形，此前曾有多起水鹿跳到過馬路遭車輛撞擊身亡，研判也可能是遭流浪犬追趕所致。近年流浪犬還有逐漸增加趨勢，對野生動物造成極大威脅，盼市府正視流浪犬問題。

高雄市動保處表示，會針對居民進行家犬調查，並協助結紮，宣導不棄養、不放養，加強與里長聯繫，里長若通報有問題犬，就會前往捕捉移除。

動保處表示，只要有民眾通報有浪犬追咬人或野生動物，動保處均會立即派案處置，另動保處今年已在當地辦理犬貓絕育三合一活動，協助當地家犬貓及流浪犬貓絕育，之後也會繼續辦理。