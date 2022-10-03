快訊

汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

高雄馬頭山流浪犬多 白鼻心、穿山甲遭咬殺亡

中央社／ 高雄3日電

高市馬頭山區有不少野生動物，日前有保育志工發現流浪犬咬著年幼白鼻心屍體行走，另有穿山甲遭攻擊傷亡，籲市府正視流浪犬問題。高市動保處說，會協助結紮及捕捉移除流浪犬。

位於台28線旁的馬頭山，處於旗山、內門、田寮等區交界，生態資源豐富，還有許多野生動物，保育志工利用自動相機調查監測，發現食蟹獴、白鼻心、穿山甲及水鹿等身影，但也看到不少流浪犬隻。

高雄市馬頭山自然人文協會今天接受中央社記者訪問表示，內南社區志工日前發現1隻白鼻心幼體屍體，經檢視附近監測相機畫面，赫然發現在9月24日上午8時多，有1隻流浪犬咬著這隻白鼻心幼體屍體經過。

高雄市馬頭山自然人文協會表示，初估今年9月在馬頭山已有1隻白鼻心及2隻穿山甲遭到流浪犬攻擊，造成1隻白鼻心和1隻穿山甲死亡，另1隻母穿山甲尾巴受創，恐影響防禦及育幼能力。

高雄市馬頭山自然人文協會並指，台28線常發生動物路殺情形，此前曾有多起水鹿跳到過馬路遭車輛撞擊身亡，研判也可能是遭流浪犬追趕所致。近年流浪犬還有逐漸增加趨勢，對野生動物造成極大威脅，盼市府正視流浪犬問題。

高雄市動保處表示，會針對居民進行家犬調查，並協助結紮，宣導不棄養、不放養，加強與里長聯繫，里長若通報有問題犬，就會前往捕捉移除。

動保處表示，只要有民眾通報有浪犬追咬人或野生動物，動保處均會立即派案處置，另動保處今年已在當地辦理犬貓絕育三合一活動，協助當地家犬貓及流浪犬貓絕育，之後也會繼續辦理。

流浪犬 穿山甲

延伸閱讀

逾萬元觀賞鴿迷航飛入民宅 靠電話腳環找到飼主

流浪犬肆虐 馬頭山白鼻心等野生動物慘遭浩劫

迎重陽 高市收容所毛孩將赴仁愛之家陪伴長輩

海灘驚見大白鯊「內臟被吃個精光」！專家曝：遭虎鯨盯上體內特殊物質

相關新聞

左營萬年季復辦 10月7日至10日登場

高雄左營萬年季已有22年歷史，去年因疫情停辦，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。將有迓火獅、萬年攻炮城、踩街國...

高雄輕軌成選戰攻防 捷運局： 韓國瑜停工讓基層無所適從

高雄輕軌持續推進，C20至C24站預計5日通車，高雄市前市長韓國瑜過去曾暫緩輕軌工程，現輕軌也成選戰攻防話題。捷運局表示...

屏東原民界盛事2022斜坡上藝術節 國慶連假登場

邁入第8年的斜坡藝術節今年在國慶連假10月8、9日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場。今年最受矚目的斜坡音樂大舞台邀請天...

金沙日照開辦 金門一國中學區一日照年底達標

金門縣政府今天舉行金沙鎮衛生所日間照顧中心開辦典禮，縣府表示，金門長照服務單位數增加、投入人數增多，接受服務人數也成長，...

爭取高鐵南延高雄車站 高市議員要發起公投

高鐵南延計畫最後拍板「左營案」，市議員黃紹庭認為，市府應極力爭取高鐵南延高雄車站，將透過公投讓政府知道民意支持高鐵南延到...

國際自由車環台賽高雄4站經15區 5日大交管用路人注意

「2022國際自由車環台公路大賽」高雄站10月5日上午9時20分登場，將有15支國際自由車隊、近百名國際自由車總會UCI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。