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左營萬年季復辦 10月7日至10日登場

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄左營萬年季已有22年歷史，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。記者林巧璉／攝影
高雄左營萬年季已有22年歷史，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。記者林巧璉／攝影

高雄左營萬年季已有22年歷史，去年因疫情停辦，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。將有迓火獅、萬年攻炮城、踩街國際嘉年華、十廟巡禮和特色市集等活動。副市長史哲說，今年在立委劉世芳爭取下，多了交通部觀光局150萬元經費，市長陳其邁也加碼100萬，活動精彩。

今年萬年季主題為「獅來運轉、神佑萬年」，左營區區長胡俊雄說，今年除了傳統更有創新，在蓮池潭水面有可愛獅寶氣球公仔，萬年攻炮城比賽更融合漆彈、行動廚房特色等。「萬年迓火獅」、「火師燒化」是往活動壓軸重頭戲，今年為響應環保首度不進行火獅燒化，改將民眾祈福卡放置火獅金爐燒化。

立委劉世芳致詞時表示，左營將成為最有傳統也最具創新的區域，高雄迎來台積電，但也不能忘了過去的傳統文化，「如果未來火獅上有一張台積電的股票應該滿好的」，大家再繼續努力。

為了讓親子都能開心同遊，今年還有「全市小學生著古裝演講比賽」，讓學童著古裝上台演講，描述左營文化特色。開幕當晚也會有紙風車劇場表演「武松愛老虎」。

過去萬年季活動會使用蓮池潭環潭步道，今年為了讓民眾有更好的步行空間，特色市集、主舞台等都設置在孔廟。踩街遊行則會有超過40組隊伍參加，除了廟宇帶來的陣頭、宋江陣、台客舞、八家將、原住民舞等等傳統民俗表驗外，也會有海軍軍官學校鼓號樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊操槍表演，以及新住民、學校社團和在地舞蹈表演等。

高雄左營萬年季已有22年歷史，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。記者林巧璉／攝影
高雄左營萬年季已有22年歷史，今年10月7日至10日連續4天將在孔廟舉辦。記者林巧璉／攝影

孔廟 台積電 劉世芳

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