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王金城洋樓修復上梁 將成金門文化新入口

中央社／ 金門縣3日電

金門縣定古蹟王金城洋樓修復及再利用工程今天舉行上梁儀式，縣府官員、後人代表和施工團隊共同抬梁，象徵工程進入新里程碑，並預告金沙鎮未來將成為文化和兩岸新入口。

金門縣府參議許正芳致詞表示，這項修復工程從去年9月底動土，今天上梁，代表工程有序推動及建築主體告一段落；預計2024年初竣工，未來可望成為金門東半島文化入口，加上規劃中的馬山港，使得金沙鎮將成為兩岸新入口，以「雙入口」打造雙贏願景。

依傳統習俗，上梁儀式必須經過選梁、發梁、迎梁等一連串流程，程序繁複；文化局簡化上梁儀式但不失隆重，在祭梁儀式後，由許正芳、金門縣議會副議長周子傑、議員李應文、文化局長許績鑫、所有權人代表宋育群和建築師符宏仁等人，共同抬梁，並見證升梁儀式；當大木匠師將中脊梁放置定位後，上梁儀式畫下了圓滿句點。

許正芳表示，完成上梁儀式，代表工程進入新里程碑，期許透過上梁儀式加持，後續修繕可如期如質完工，能為后宅聚落重新注入青春湧泉，讓聚落有機會能再現風華，期望重新燃起民眾對文化資產重視，進而提升縣民文化素養。

王金城洋樓建築座向採坐東南向西北，主體建築格局為出龜洋樓，室內隔間牆為磚砌造，正立面採用西式山頭，山頭中間處裝飾有一圓形開口，兩側有獅獸及蝙蝠泥塑裝飾，並塑有「中華民國廿一年」興建字樣，在洋樓左側邊有閩南式護龍一列，前銜接二層樓門樓，連有裙房，左側連接著一棟一落兩櫸頭閩南馬背式建築。

后宅僑親王金城往印尼經商致富，匯款返鄉交由弟弟王金鎖籌建洋樓，為紀念出資者，洋樓名為「王金城洋樓」。王金鎖孫女王月美今天接受中央社記者訪問表示，雖然沒在洋樓住過，但對它很有感情，做夢都不想到政府願意出資修復它，十分感謝縣府。

依文化局規劃，王金城洋樓未來修復完成後將作為民宿，活絡后宅聚落，打造成為東方聖托里尼。

建築 金門

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