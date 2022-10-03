服務濱海民眾 高雄紅53梓官幹線公車平日增班
高雄紅53梓官幹線公車主要服務梓官蚵仔寮地區，高雄市交通局今天表示，為便利濱海地區民眾直達高鐵左營站與來往左營、楠梓區，紅53梓官幹線平日班次由每天90班次增為112班次。
交通局今天接受中央社記者訪問表示，為便利濱海地區民眾直達高鐵左營站與來往左楠生活圈，紅53梓官幹線平日班次數將由每日90班次提升為每日112班次，以服務學生、上班族等乘車需求，至於假日則維持98班次不變。
另外，紅53梓官幹線副線自今年8月26日起延駛至梓官區公所，規劃平日28班次、假日20班次。
交通局今天新聞稿指出，此次紅53梓官幹線路線及班次調整，除提升梓官地區公車服務水準，茄萣、永安及彌陀地區民眾，也可搭乘紅72、紅75、紅76及紅78在梓官區公所轉乘梓官幹線快速直達至楠梓、左營及高鐵左營站等地。
交通局表示，紅53梓官幹線延駛梓官區北部，搭紅53梓官幹線到高鐵左營站只要35分鐘，與自行開車費時差距不大，還能省下停車費用，搭高鐵或火車時可多加利用。
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