屏東原民界盛事2022斜坡上藝術節 國慶連假登場

邁入第8年的斜坡藝術節今年在國慶連假10月8、9日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場。今年最受矚目的斜坡音樂大舞台邀請天生歌姬A-LIN，還有來自南島語系馬來西亞的鬼才黃明志，原住民藝人戴愛玲、桑布伊等人匯集在斜坡。

屏東蘊含著深厚原住民文化，排灣族與魯凱族人自稱為kacalisiyan，意指「真正住斜坡上的子民」，屏東縣政府從2015年起舉辦「斜坡系列」原民藝術、音樂活動，形成全國原民品牌，初秋來品味斜坡的風已蔚成一股風潮。

2022斜坡上的藝術節，10月8 、9日一連兩天，8日舉辦原住民街舞比賽，10強對決，首獎10萬獎金，9日繪畫寫生比賽吸引到全國愛畫畫的學子們熱烈報名，161組報名，寫生比賽分成國小1-3年級低年級組，國小4-6年級高年級組、國中組，高中及大學組共四組，首獎1萬元、總獎金12萬元，年輕藝文活力注入斜坡。

斜坡音樂大舞台，今年邀請到天生歌姬A-LIN，來自南島語系馬來西亞的鬼才黃明志，國內原住民藝人也不缺席，戴愛玲、桑布伊、舒米恩、BOXING拳樂團、梁文音等金曲歌王及知名藝人以及屏東在地組藝人超過30組藝人團隊匯集在斜坡，展現原住民天籟歌聲，兩日節目內容精彩可期。

活動集結上百攤原味多元特色市集，包含傳統及創意美食、農特產、文創藝品等，另外也結合勝利星村原百貨五大工作坊（原家、原聚、原音、原食、原童），包含原家月桃葉編織、原音錄製、原童童玩，原織傳統舞蹈，還有小農餐桌的部落美食創藝料理，供民眾文化體驗認識斜坡原民文化。

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