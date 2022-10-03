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爭取高鐵南延高雄車站 高市議員要發起公投

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
市議員黃紹庭爭取高鐵南延至高雄車站，將發起公投連署。記者林巧璉／攝影
市議員黃紹庭爭取高鐵南延至高雄車站，將發起公投連署。記者林巧璉／攝影

高鐵南延計畫最後拍板「左營案」，市議員黃紹庭認為，市府應極力爭取高鐵南延高雄車站，將透過公投讓政府知道民意支持高鐵南延到高雄車站。市長陳其邁說，高鐵進市區需整體考量，尤其是再次施工的民意接受度。

黃紹庭今總質詢再次爭取高鐵南延高雄車站，他說，高鐵不進入高雄市區，嚴重影響高雄整體發展，讓區域更平衡，市府應極力爭取高鐵南延高雄車站，他將透過公投讓政府知道民意支持高鐵南延到高雄車站，「不要等到104年高鐵開挖，要從左營到屏東才來捶心肝，後悔就來不及了。」

他說，高鐵通車到左營後，南高雄人口流失嚴重，連帶經濟也大受衝擊。高雄車站現在有兩棟高樓，一棟是觀光飯店，另一棟是購物中心、辦公室，如果沒有高鐵人潮將會變成蚊子館。他也舉高鐵從台北延伸到南港為例，認為市府應極力爭取高鐵延伸進高雄車站。

陳其邁表示，高鐵進市區最大考量是鐵路地下化已施工10年，如果還要再施工要問問鳳山、左營、三民的民眾是否同意。車站改建施工期長，也造成周邊商圈受到影響，交通黑暗期等狀況都要考量。過去從共構、共軌等各種方式都評估過，但2010年拍板定案。路線要改變甚至也要考量屏東整體發展，據自己了解多數民意不希望市區再次施工。

黃紹庭說，交通局、研考會未做研究確認民意是否希望高鐵進到市區，自己將發起公投連署，確認民意所在。交通局說，民意接受度低、經濟效益不佳，「這與我了解的民意不同，近日拜票詢問下多數民眾希望高鐵進市區。」

黃紹庭說，自己將發起公投連署，題目為「您是否同意，高雄市政府應向中央爭取高鐵南延路線魚高雄車站設站？」根據高雄市公民投票自治條例，公投提案門檻為「最近一次市長選舉人總是千分之二以上」，根據中選會統計2020年高雄市長第3屆市長補選選舉人總是為230萬1597人，換算提案門檻為4604人、連署門檻為57540人。

高鐵 高雄車站 公投 黃紹庭 陳其邁

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