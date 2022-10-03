國際自由車環台賽高雄4站經15區 5日大交管用路人注意
「2022國際自由車環台公路大賽」高雄站10月5日上午9時20分登場，將有15支國際自由車隊、近百名國際自由車總會UCI菁英職業選手在高雄市區奔馳，競逐高雄站的分站冠軍。賽事所經賽道將逐區進行階段性路段管制，今天高雄市政府警察局進行賽前預演，並公布賽事當日管制情形，請用路人注意。
高雄市運發局表示，高雄站自鹽埕區228和平紀念公園前廣場出發，同時也是賽事終點站，途經高雄市15個行政區。沿路經高雄流行音樂中心、鳯山、佛光山佛陀紀念館、旗山、美濃田園、六龜十八羅漢山以及田寮月世界，再行經阿蓮、岡山、楠梓和左營等行政區，從市區到鄉間，最後回到228和平紀念公園，總路長155公里。
賽事進行全程直播且由歐洲體育台進行國際轉播，競賽過程選手時速往往超過40公里，下坡路段更可能高達70公里，高雄市警察局及所屬分局、交通警察大隊協助賽事管制及安全維護。賽事當日管制包括：
(一) 鹽埕區：
1. 主會場管制時間：中正四路(大勇路至河東路段) 10月4日晚上10 時至10月5日下午5時。
2. 出發路段管制時間：10月5日上午9時10分至9時45分。
3. 終點衝刺管制時間：10月5日下午12 時50分至 13時50分。
(二) 前金區、新興區、苓雅區：10月5日上午9時00分至9時45分。
(三) 鳳山區、大寮區：10月5日上午9時20分至9時55分。
(四) 大樹區、旗山區、美濃區：10月5日上午9時40分至12時30分。
(五) 六龜區：10月5日上午10時30分至12時。
(六) 田寮區、阿蓮區：10月5日下午12時至13時。
(七) 岡山區、橋頭區：10月5日下午12時30分至13時20分。
(八) 楠梓區、左營區、鼓山區、三民區：10月5日下午 12時 30 分至 13時40分
運發局表示，競賽車隊抵達時，所有汽機車輛請暫時靠路邊停駛，請勿移動及穿越賽道。車隊後方殿後警車一通過立即解除管制開放通行。中正一路、中正二路及中正三路各路口，將於上午9時開始進行交通疏導及階段性管制，建議須南北往返的車輛於9時前通過，預計9時40分起陸續放行；中正交流道雙向將於上午8時45分進行交通管制，請改走建國交流道及九如交流道。競賽車隊預計於下午1時10分進入七賢路最後1公里衝刺。相關賽事及交通資訊可上中華民國自由車協會官網http://www.tourdetaiwan.org.tw/，及運發局網站https://sports.kcg.gov.tw/搜尋。
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