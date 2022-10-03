退休教師將母親口述故事編印繪本 所得捐助弱勢生就學

高雄市大仁國中教師宋湘琴8年前退休，在大仁國中圖書館擔任志工，為紀念已過世26年的母親，她把小時候媽媽口述的21篇小故事化為文章，邀請插畫家精心繪圖編印成書「豬嘴灣」，今天將所得17萬元全數捐給大仁國中做教育基金，幫助弱勢學生就學。

宋湘琴擔任教職42年，在大仁國中服務33年榮退，曾在大仁擔任教務、訓導、總務、輔導主任。她退休後幫忙照顧5名孫子、孫女時，將母親當年講給自己小時候聽的老故事轉述，內容動人，富有寓意。家人鼓勵她用筆寫下，分享更多人。

「豬嘴灣」共有21篇，篇篇都是小時候媽媽說過的動人故事，融入了豐富的歷史掌故、生活現實，有的是在舊情節中，賦與新的觀照，呈現出當時年代裏的社會現象，也見證著人性的善惡。每每利用古老的傳說、神話、寓言來引人入勝，以「小故事大啟示」來啟迪作者幼小懵懂的心靈 ，故事豐富了童年生活，也增長人生智慧。

宋湘琴說，故事的告訴孩子，要重視家庭，把握與家人共聚的時光，了解愛和付出的真諦，懂得如何待人接物，並在日常生活中，教導孩子過著簡單、樸實、熱情、惜物、知足，做人隨時心存忠厚實在、重義感恩、要慷慨大方能容、心地光明磊落，要用樂觀的態度迎戰繁複的大千世界。這本書的認購所得，全數捐給大仁國中「培育大器仁君」基金。

書名「豬嘴灣 」，是宋湘琴醫生兒子的點子，以年輕人的眼光，建議作者別用早期像是「春暉映庭」的書名，要讓讀者看到書名時，先產生「好奇感」，再去翻動想看的念頭。她原先心裏還存疑著「什麼豬嘴灣啊？」會不會讓人丈二金剛摸不著頭腦，沒想到書名效果卻很成功，有好多人一看到此書就問： 「豬嘴灣 」是個甚麼地方啊？有無特殊意涵？有的甚至說成 「豬腳灣 」引來哈哈大笑呢。