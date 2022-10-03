高雄輕軌路面復原工程被指弊案 議員：多花近千萬元

高雄輕軌C20至C24站將在5日通車，但今天有議員質疑，大順路段路面AC復原工程標案恐有弊案，輕軌工程統包商為中鋼公司，捷運局特地將路面刨鋪工程拿回來，讓工務局養工處承包廠商施作，工程費用因此增近千萬元，明顯圖利特定廠商，將提案送檢調單位調查。市長陳其邁說，會將整起事件調查清楚，也相信市府單位有謹守各項規範。

議員黃紹庭今質詢指出，輕軌二階統包商為中鋼公司，土建則由中鋼子公司聯鋼營造承攬，但大順路、美術館路沿線的AC路面復原工程卻又被市府拿回讓養工處施作，違反慣例常態。

捷運局長吳義隆回應，輕軌工程缺工，所有運作都在與時間賽跑，在AC鋪設上養工處的經驗比中鋼更熟稔。為加速工程時效、品質才委由養工處辦理。

黃紹庭拿出捷運局提供的公文指，根據4月18日路面會議記錄，捷運局因考慮採購時效和專業度，輕軌大順路段等路面AC復原工程由養工處施作。黃紹庭接著問，「局長你知不知道聯鋼營造有沒有發包路面復原工程的標案。」吳義隆說，據自己所知，聯鋼沒有發包。

但此說法隨即被黃紹庭打臉，「聯鋼營造在今年3月25日完成發包、28日簽約完畢。」也就是說聯鋼本要進行AC復原工程，但市府卻硬要拿回來自己做，且未發包直接給養工處底下的特定廠商施作，恐違法採購法，更涉及圖利特定廠商。工務局施作一平方公尺要價400元，但中鋼發包一平方公尺僅280元，3段工區合計約8萬平方公尺，等於市府白白多花近千萬元，浪費人民納稅錢，

吳義隆解釋，契約變動都需統包商同意，因應時事、情境變化，施工過程也會涉及變更設計。黃紹庭認為，吳義隆說法反覆，沒有掌握實情，「據了解養工處與5家AC復原廠商有長約，其中4家在聯鋼發包時都有被邀標，統包商已在進行，為何養工處執意要拿回來自己做？這是何謂的借重專業能力？」

副市長林欽榮說，此狀況在工程界常見，在台北也有此例，統包商集中火力施作工程，道路刨鋪就由工務局處理。「這是加減帳的問題，為使水溝等設施更加統一，由養工處處理最適合，也有交代捷運局要把加減帳弄清楚。」陳其邁指，施工上有介面整合問題，讓路面有一致性，有些屬捷運路網，有些是一般道路，分擔比例會盯緊、落實。