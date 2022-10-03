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迎重陽 高市收容所毛孩將赴仁愛之家陪伴長輩

中央社／ 高雄3日電

10月4日是世界動物日，正好也是重陽節，高市動保處將從收容所挑選多隻經訓練的毛小孩，到社會局仁愛之家與長輩互動，希望能溫暖長輩的心，也幫助毛小孩建立對人類信賴感。

世界動物日是全球友愛動物的節日，今年10月4日世界動物日恰逢農曆99重陽節，高雄市動物保護處為響應這兩個節日，與市府社會局仁愛之家一同舉辦「慰勞犬伴長輩慶重陽」活動。

高雄市動保處表示，4日預計帶8隻收容於燕巢動物保護教育園區的犬隻，前往燕巢區社會局仁愛之家與長輩互動，期待透過這次「毛孩見面會」，不只溫暖長輩的心，也幫助這些被收容的毛孩建立起對人類的信賴感。

動保處表示，後續也將與仁愛之家規劃長期合作，預計每個月固定帶著園區內訓練良好的慰勞犬前往，與長輩互動交流，宣揚關懷長輩及友善動物理念。

動保處長葉坤松說，希望透過「慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，讓慰勞犬依附圍繞在長輩身旁，相信能為長輩帶來不少樂趣與溫暖。此外，園區內還有許多可愛健康的毛小孩，也期待民眾到訪，讓牠們有機會成為大家生命中特別的家人。

葉坤松說，為舒緩動物收容所收容壓力，今年除了推出「你認養我送禮」、「黑狗計畫」等多項推廣認養方案，更結合訓犬課程，讓許多所內流浪犬順利轉職為優秀的驅猴犬及陪伴犬等，成為認養人在工作或家庭上不可或缺的存在。

毛小孩 重陽節

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