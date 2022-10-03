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賴峰偉訪砌石牆老師傅許陸選 承諾傳承傳統技藝

中央社／ 澎湖縣3日電
入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的許陸選（前右），現年87歲，身體仍相當硬朗，在澎湖七美從事砌石技藝有70餘年經驗；澎湖縣長賴峰偉（左）親自前往拜訪，感謝他保存無形文化資產。（澎湖縣政府提供） 中央社
入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的許陸選（前右），現年87歲，身體仍相當硬朗，在澎湖七美從事砌石技藝有70餘年經驗；澎湖縣長賴峰偉（左）親自前往拜訪，感謝他保存無形文化資產。（澎湖縣政府提供） 中央社

澎湖七美砌石牆老師傅許陸選入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」，澎湖縣賴峰偉親訪許陸選，感謝他保存無形文化資產，縣府將致力保存七美嶼傳統聚落樣貌。

澎湖縣政府今天發布新聞稿，賴峰偉表示，七美嶼全島是玄武岩地形，先民生活與岩石密不可分，無論是疊屋居住、圍田種菜，都要靠師傅以人力將一塊塊大小石材依形狀交互堆砌，石塊砌成的房屋冬暖夏涼，菜宅則可抵擋東北季風吹襲，保護農作物生長，迄今島上還保有石器工廠遺址。

入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的許陸選，現年87歲，身體仍相當硬朗，在島上從事砌石技藝有70餘年經驗，他說，石牆堆砌看似簡單，其實大有學問。首先，師傅須先搭架、拉線，確保牆面水平與垂直面平整。為了基底要穩固，要採用大石塊當基礎，石牆才不會倒；砌牆須找尋適合堆疊的大小石塊，考量石頭形狀、擺設角度等，這樣牆面堆砌起來才會穩，平順美觀，「直又平」。

賴峰偉說，隨著時代的變遷，「砌石」技藝已漸漸失傳，感謝許陸選不藏私教導社區民眾學習傳統砌石法，縣府將推動七美嶼傳統聚落樣貌保存，為澎湖留下珍貴資產。

賴峰偉昨天在七美鄉代表會主席葉長茂、西湖村長呂汶駿、前七美鄉長許進豐陪同下拜訪許陸選，並對砌石技藝的專精表示肯定，賴峰偉也承諾妥善傳承傳統技藝。

澎湖七美砌石牆老師傅許陸選（中）入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」，澎湖縣長賴峰偉（右3）親自前往拜訪，感謝他保存無形文化資產。（澎湖縣政府提供） 中央社
澎湖七美砌石牆老師傅許陸選（中）入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」，澎湖縣長賴峰偉（右3）親自前往拜訪，感謝他保存無形文化資產。（澎湖縣政府提供） 中央社

澎湖縣 賴峰偉

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