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局長也是參展人！高市青年局長張以理揮灑設計魂

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理說，當代青年在「行動媒體至上」的世界成長，科技成為他們的第六感。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理說，當代青年在「行動媒體至上」的世界成長，科技成為他們的第六感。圖／高雄市青年局提供

2022台灣設計展在高雄，設計中島開展第一個周末迎來超過20萬人次觀展人潮，青年局規畫的青春雙展區－棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」等展區是人氣熱點，青年局長張以理也是參展人之一。

青年局說，作為台灣設計展首次有青年局參展的挑戰，思索著如何將生活帶進展場，青年局在開展前透過「租屋改造計畫」讓設計不僅在展場，更能走進家裡，青年局長也成為行動者，邀將年輕人的生活日常進入展場。

「台灣設計設計台灣」總策展人、副市長史哲指出，暌違10年、2022年再次回歸高雄的台灣設計展，除了要用港都廣闊的氣度帶領大家一同領略台灣設計力，青年局長張以理曾拿下紅點設計獎，由他一起來承擔規畫重任，展現青年是改變世代的力量。

張以理說，設計始於生活，也是對生活的理解與詮釋，時下青年在「行動媒體至上」世界中成長，科技成為他們的第六感，此次無論是網紅發起的「限動挑戰」，或是充滿迷因的「限動索引」，都是經由策展形式將青年如何設計自己生活方式帶進展場。

張以理也說，限動與迷因都是當代青年與世界溝通方式，是一種自我表達，及對事件、資訊與現況的理解、詮釋與轉譯，這個行為本身就是設計，亦是賦能的表現。「青春伸展台」除了展現青年局對於不同領域的設計、創業支持外，也透過策展手法，為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台。

青年局展區策展統籌陳國政表示，張以理是主修工業設計出身，近年轉換跑道，設計細胞依舊活躍，在規畫活動時，導入設計創意巧思與方法，更能貼近目標族群。

台灣高中生和朋友攜手開發的繁體手寫字型「辰宇落雁體」，也成為展場限定貼紙，展覽期間每天發送一款，另有隱藏款。

高雄市青年局表示，面對跨域及網路世代，策展團隊以最貼近年輕人視角方式呈現，傳達對青年世代的理解與陪伴。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局表示，面對跨域及網路世代，策展團隊以最貼近年輕人視角方式呈現，傳達對青年世代的理解與陪伴。圖／高雄市青年局提供
「青春伸展台」展現青年局對不同領域的設計及創業支持。圖／高雄市青年局提供
「青春伸展台」展現青年局對不同領域的設計及創業支持。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理是學工業設計出身，踏入公務體系，仍能適時揮灑設計專長。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理是學工業設計出身，踏入公務體系，仍能適時揮灑設計專長。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局以台灣高中生開發的「辰宇落雁體」，製作展場限定貼紙。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局以台灣高中生開發的「辰宇落雁體」，製作展場限定貼紙。圖／高雄市青年局提供

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