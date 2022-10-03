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456年世界最古老大提琴 大提琴家潘怡慈21日衛武營演出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝

有456年歷史世界最古老大提琴「查理九世」，10月21日將在高雄衛武營亮相。「奇美音樂節」主辦單位表示將由大提琴家潘怡慈浪漫演出。

奇美博物館指出，「查理九世」出自全球第一位製琴師安德烈．阿瑪蒂之手，當年法皇查理九世委託於1560至1570年間製作出一批樂器，留存於世的大提琴僅三把，是目前史料記載最古老大提琴，但只有奇美博物館這件收藏琴身，清楚標示1566年份，因而獲得全球提琴界的認可，更可貴的是它也是三把中唯一還能登台獨奏。

館方表示，為讓民眾聆賞450年前的古老樂音，近年增加「查理九世」演出機會，然因該琴的珍貴與獨特舉世無雙，因此除在博物館演出極少到其他地方登台。這次特別安排到高雄，希望更多樂迷可以感受它磅礡恢弘的氣勢與清亮絕佳的音質。

音樂會將由國立台灣交響樂團、指揮家多利安．威爾森及大提琴家潘怡慈演出，搭配樂團使用8把奇美名琴，上半場以優美樂章傳遞德弗札克浪漫主義的鄉愁與情愁，下半場管弦樂作品展現神祕熱情的西班牙曲風。

購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。活動詳情在奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
456年世界最古老大提琴，21日將由大提琴家潘怡慈演出。記者周宗禎／翻攝
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奇美博物館 交響樂團 兩廳院

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