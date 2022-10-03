「龍貓隧道敗部復活」 陳其邁預告輕軌5日通車到C24愛河之心站

高雄輕軌工程近日又成藍綠攻防話題，拚連任的高雄市長陳其邁今臉書發文指，很多人記得2018年輕軌是如何「被停工」，前市長韓國瑜當時上任後，因害怕美術館、大順路爭議，說停就停，工期延宕快2年，他上任後提出9項優化調整方案，一切加速前進，原預定今年底完工的C20至C24段預計10月5日試營運，輕軌成圓目標可望在民國112年底實現。

陳其邁今天以「敗部復活的龍貓隧道」為題，談高雄輕軌工程的發展轉折。他說，很多人還記得，2018年輕軌是如何「被停工」。高雄輕軌目標要打造環狀線，2018年前任市長一上任後，因為害怕美術館、大順路爭議，說停就停，延宕了快2年，捷運局同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底。

陳其邁2020年上任時，提出重大交通建設優先等4大施政點，他說，發展綠色交通、加速輕軌成圓是多數市民期待，他上任後，輕軌重新開工列為要優先處理的事，團隊謙虛傾聽民意，一次又一次與團體、市民溝通，地方給了許多好建議，並集結各方專家，找出解決方法，提出9項優化調整方案。

優化方案包含將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音，也採取「以站就樹」，不只帶來夢幻氛圍，更擋住一些噪音。

陳其邁說，去年分別達成大南環段C32-C1-C17及C17-C20路段通車，10月5日通車路段再延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便、美麗的交通生活。

他說，不迴避問題，找出解決問題方法，然後尋求共識，全力完成，這就是市府的態度，捷運局及所有工程人員日以繼夜努力，不僅讓輕軌敗部復活，也因此成就一條美麗的捷運。