「我家住在大廟旁」屏東九如青年記錄家鄉 找回在地記憶

屏東縣九如鄉青年26歲張众煌，從小住在九如鄉九塊厝三山國王廟旁邊，他形容「廟口有種魔力，看歌仔戲吃辦桌或是簡單的騎著腳踏車追逐、坐在廣場聊天，都是如此美好」，他大學到台北念書，畢業後選擇回到家鄉屏東，「以家為出發點」，記錄發掘社區文化，盼更多人認識家鄉美好與質樸。

張众煌從小在屏東求學，屏東高中畢業後，考取政治大學法律系，大學畢業後他回到家鄉，屏東的陽光、充滿活力熱情，他以「屏北少年仔」的視野，連2年參與屏東縣府文化處「青年參與社區及村落文化計畫」，記錄、發掘社區文化，讓長者找回在地記憶，讓青年認識家的所在。

張众煌現攻讀屏東大學社會發展研究所2年級，也在國小擔任代理老師，張众煌說，他家住在九塊厝三山國王廟旁邊，「廟口有種魔力」，他現在時常往廟口跑，回家時總會刻意繞去廟口再回家。

張众煌說，廟宇是信仰、人情味也是文化的中心，他以三山國王廟為出發點，舉辦展覽「我家住在大廟旁」，三山國王廟是屏東縣三級古蹟，神明生日時會做紅龜粿、過年會蒸年糕，廟前的滷粿仔攤等，都與在地有深刻連結。

他訪談九如在地老店家、蒐集老照片，他說，三山國王廟的王爺奶奶正月十六會有男孫燈遶境，老照片中，有許多人認出小時候的場景，照片中昔日的大家，回憶就此湧現，也期盼「以家為出發點，回到出生地方」。