高市議會被評「最散漫的會期」 基進喊：下架不適任議員

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）日前公布高市議會定期大會第7會期議員評鑑，上會期被評為「本屆最散漫的會期」。高督盟指出，高達半數議員總質詢不滿50分鐘，顯示多數議員忙於初選、無心問政！台灣基進黨議員參選人今至市議會呼籲，下架不適任議員、支持新生代參選人。

基進黨議員參選人張博洋、楊佩樺、張婷婷今早至市議會高喊，「市長兩年拚四年、議員打混過四年」、「議員再不換、議會一直爛」、「議元就選新生代、改變議會基進來」。呼籲選民睜大眼睛，用選票淘汰出席率低、效率差的議員，讓新血進到議會提升監督品質。

張博洋指出，市長陳其邁喊出兩年拚四年，但做為把關機構的市議會，從最基本的委員會出席率，無遲到早退者竟然只有三分之一，待觀察議員之數高達12人，已與韓國瑜時期一樣高，連有關市政的法案審查，都只有不到四分之一的議員發言。「讓人擔憂，這樣品質的議會要如何跟著高雄市長再拚四年？」

高督盟副理事長陳銘彬指出，每個會期僅有一次總質詢，這是議員問政最重要的場合，但卻有5位議員提書面質詢（其中僅黃捷因確診，理由正當）。另外「質詢滿50分鐘」的議員只有30位，竟然不到一半，「質詢不滿30分鐘」的議員有19位，比例高達三成，這顯示多數議員忙於初選，根本無心問政，怠忽議員職責。

高督盟也評選出10位「問政優質議員」，包括議員王耀裕、吳益政、林于凱、林智鴻、高閔琳、郭建盟、黃文益、黃香菽、黃柏霖、陳善慧等。另有12位議員被列入「待觀察名單」，包括吳利成、張漢忠、許慧玉、黃秋媖、張勝富、黃明太、賴文德、黃紹庭、鄭光峰、吳銘賜、陳致中及邱于軒。