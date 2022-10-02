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中國無船名漁船越界作業 澎湖海巡留置調查

中央社／ 澎湖縣2日電

船上有5名中國大陸籍船員的無船名漁船，今天越界澎湖貓嶼海域作業，澎湖海巡隊當場查扣，所捕獲25公斤漁獲全數海拋，人船押返馬公港留置調查。

澎湖署第13巡防區指揮部今天運用監偵系統，發現澎湖貓嶼西海域有不明陸船越界，指揮澎湖海巡隊巡防艇前往查處，當場在貓嶼西20.3浬處查獲「無船名」漁船進入限制水域，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船並加速蛇行，巡防艇緊追及強靠登檢，人船一併查扣。

澎湖海巡隊發現「無船名」漁船有5名陸籍船員，初步量測體溫均正常，漁獲有石斑等25公斤，全數海拋，未發現牛、豬肉製品，人船傍晚押返，5名船員送往醫院實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，全案依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」留置調查。

澎湖 海巡 馬公

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