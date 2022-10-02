2022高雄城市書展周末吸引上萬書迷 日籍重磅講者分享

「2022高雄城市書展」首發國際講座今天在高雄市立圖書館總館登場，邀請日本知名百萬暢銷小說《在咖啡冷掉之前》原著作者川口俊和擔任主講人，以「築夢向前，給過去的自己的建言」為題，與台灣書迷展開分享，並帶著最新著作《在說出再見之前》，以饗讀者。

川口俊和表示，這兩年在疫情的影響下，人與人之間的交流無奈地被築起了一道無形的圍籬，唯有文字的表達與傳遞，可以不受限地持續進行，這是他身為文字創作者感到最欣慰的地方。而創作出「無論哪個時代或國家的人，看了都能起共鳴的作品」，一直是他寫作的信念，因此這次受邀渡洋至台灣，擔任高雄城市書展首場國際講座講者，在這疫情逐漸趨緩的時刻，親自與高雄的讀者面對面分享文字創作及閱讀的美好。

高雄市文化局長王文翠表示，閱讀的感染力無遠弗屆，這次透過2022高雄城市書展，藉由市集、講座、書展結合音樂及電影等跨域活動，讓民眾感受到這座城市強大的藝文能量。川口俊和在小說出版前所經歷的艱辛過程無數，累積豐富的創作能量，首場國際講座能邀請到他到高雄分享，就如同一杯熱咖啡般，為城市傳遞溫暖的閱讀魅力。

參與國際講座的書迷反映，疫情影響下已許久沒有國際級的活動可參與，能在高雄城市書展中的國際講座親睹川口俊和的風采，感受他文字的溫度而且對人生充滿勵志的嚮往，就如同書中所言，不再留下遺憾。