影／南國漫讀節 潘孟安、鄭麗君對談文化的多向轉譯

南國漫讀節今加碼文化特別場，屏東縣長潘孟安及文化前部長、現任青平臺基金會董事長鄭麗君，以「文化的多向轉譯與當代解讀」，分享如何讓文化被更多人了解與認識，走入大眾心中。潘孟安演講中感謝鄭麗君，擔任文化部長時大力支持，是「屏東文化發展的貴人」，讓屏東從文化沙漠到文化綠洲，未來希望成為台灣文化燈塔。

鄭麗君今開場說，她8月帶家人到屏東勝利星村，在充滿歷史感的空間與當代生活結合，是歷史再造的具體實踐，讓她特別感動。屏東縣在潘孟安縣長任內短短8年，屏東從困境中翻轉，變得不一樣。

「一座城市如果只有建築而沒有文化，不能成為偉大的城市，文化才是城市的靈魂」，潘孟安說，屏東縣推動歷史場域再造，保存並活化文化資產，勝利星村、屏菸1936文化基地及牡丹社事件等，當時就是鄭麗君擔任文化部長任內大力支持 ，潘孟安稱讚「鄭麗君是屏東文化發展的貴人」。

鄭麗君分享她在屏東的眼見所及，文化如何透過多向轉譯，她說，每位在屏東總圖閱讀民眾，不同樓層與設計中，都能找到最舒適的樣子，這就是一種「文化就在生活裡」的最佳詮釋。

鄭麗君細數文化建設如何快速走入民眾生活，勝利星村不只是硬體修復，加入獨立書店、建構文化場域、文創商店，呈現出屏東在地文化，「我屏東，我驕傲，屏東成為城市中文化治理重要典範」。

潘孟安說，讓屏東從文化沙漠，現在成為文化綠洲，未來希望成為台灣的文化燈塔，「每一座城市若都追求同樣複製的東西，不能只有華麗建築，更要有文化的內容，基底來自生活情境，屏東就像一本大書，一場永不斷電的電影」。

「我自命是城市規畫設計師」，潘孟安說，他從日常生活加入設計與美學，不僅是硬體場館的再造或活化，各種藝文場館如屏菸1936文創基地、屏東總圖、勝利星村，更有許多活動如藝文沙龍、音樂沙龍等，加入多元策展，打造台灣最知名、時間最長「南國漫讀節」，代表著屏東自創的文化品牌。