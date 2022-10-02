陳其邁打政績牌 疊疊樂童趣比喻9天拆掉中博橋效率
高雄市長選舉相較於其他縣市出奇得冷，尋求連任的市長陳其邁不與國民黨對手柯志恩正面交鋒，而推出多支影片大打「政績牌」，新近一支影片藉疊疊樂比賽，比喻9天內拆完中博高架橋的工程效率，凸顯與時間賽跑、建設高雄的施政主軸。
高雄市新聞局近日陸續推出「緊看邁」系列影片，導入創意手法呈現市政實績，首支影片以太空人降落為哏，原以為鐵路地下化後是片荒地，卻沒想到意外降落在左營綠園道大地遊樂場，表現鐵路地下化荒漠變綠洲的對比變化。
新近發布的一支影片則以疊疊樂比賽為場景，其中一名小朋友還在小心拿開其中一層積木時，另名小女孩子已快速收拾完畢，轉身離去。將片中小女孩快速堆疊積木，對照高雄中博高架橋9天內快速拆除的工程效率。
高雄車站旁的站東道路預計10月底通車，屆時站東路與站西路將形成環抱式配對單行道，有效分散南北向車流，整個城市風貌將再蛻變。高市府在20秒影片中，呈現中博高架橋拆除工期從2個月縮短為9天，如期如質完成鐵路地下化的最後一哩路，也為站東道路即將在10月底通車預作鋪排。
高雄車站站東路開通後，屆時將與站西路形成環抱式配對單行道，有效分散南北向車流。高雄車站整體工程則預計在2025年10月完成、鳳山站開發大樓預計提前到2024年底完工。
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