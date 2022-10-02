高市各區舉辦重陽敬老 陳其邁呼籲長輩莫忘接種雙疫苗
後天就是九九重陽節，高雄市各區舉辦重陽敬老活動。高雄市長陳其邁今天祝長輩重陽快樂，並提醒大家接種第四、五劑新冠肺炎疫苗，公費流感疫苗也已開始施打，兩種疫苗可同時接種。
小港區大坪頂活動中心今天開放施打流感疫苗，陳其邁鼓勵長輩參加敬老活動結束後，可前往施打。同時也提醒長輩若確診，經由醫師評估開抗病毒藥，一定要吃，除了減輕症狀也可避免重症。
陳其邁表示，市府和議會全力支持小港地區建設，除了小港林園捷運延伸線最快今年底可動工，國道七號經過10年環評審核已通過，即將全面啟動。貨櫃專用道已獲核定，預計今年底明年初動工。小港醫院第二醫療大樓已動工，盼如期如質完工，提升小港區等南高雄急重症醫療量能，守護小港長輩鄉親的健康。
高雄女子燙髮業職業工會也響應小港區重陽敬老活動，在活動現場服務長輩理髮，陳其邁也體驗理髮活動，對修剪過後的新髮型很滿意，並與理髮服務人員開心合影。
最受各區長輩們歡迎的敬老活動重頭戲是摸彩抽獎。楠梓區重陽敬老活動的最大獎，是由市政顧問陳西坤贊助的65吋液晶聯網電視，獲獎的長輩非常開心。
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