澎湖32名百歲人瑞 最高齡105歲是他 喜和子孫慶重陽

澎湖縣百歲人瑞總計32人，其中有16人今年剛好跨過百歲門檻，最高齡為105歲的辛村漣老爺爺；縣長賴峰偉和縣議會議長劉陳昭玲今逐一拜訪百歲人瑞，除轉贈總統敬老狀、衛福部金鎖片外，也頒發敬老禮金及匾額，祝福人瑞「呷百二」。

九九重陽節即將來臨，澎湖縣百歲人瑞多達32人，其中有16人今年剛好跨過百歲門檻，最高齡者為105歲的辛村漣，縣長賴峰偉和澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天上午在社會處長陳寶緞陪同下，連袂先探訪辛村漣、邵長鴻及林槓等12位的百歲人瑞。