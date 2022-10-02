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澎湖發放重陽敬老金 賴峰偉探視人瑞獻祝福

中央社／ 澎湖縣2日電

重陽節將屆，澎湖縣政府發放重陽敬老禮金，澎湖65歲以上長者可領到新台幣5000元至1萬5000元，澎湖縣長賴峰偉今天也前往探視百歲人瑞，祝福長者們「呷百二」。

賴峰偉與議長劉陳昭玲今天在社會處長陳寶緞陪同下，致贈重陽敬老禮金給縣內106歲辛村漣和103歲邵長鴻等12名百歲人瑞，並轉贈總統敬老狀與衛福部金鎖片等，祝福他們「呷百二」，長者們都神采奕奕、容光煥發，場面溫馨。

賴峰偉表示，縣府關懷長者生活，致力提升老人福利服務，讓每名長者都能活得健康、活出快樂，也期望喚起子女對孝親的重視與實踐，發揚傳統孝道美德。

縣府社會處表示，澎湖今年百歲人瑞共有32人，有一半是屆滿百歲，今年年歲最高為家住湖西的106歲辛村漣，平日喜歡哼唱的他，在賴峰偉與劉陳昭玲等人前來時，唱起「桃花鄉」與一首日文歌曲，賴峰偉當場應允4年後再來祝賀老人家110歲。

縣府社會處表示，澎湖全縣65歲老年人口高達1萬9000多人，占全縣總人口數18%，年滿65歲至79歲長者重陽節敬老金每人5000元；80歲至89歲每人6000元；90歲至99歲每人8000元；年滿100歲以上每人1萬5000元、禮品、賀匾等，已在9月中陸續發放。

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