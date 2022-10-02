快訊

嚇死人！靈柩車疑打錯擋衝進殯儀館服務中心 先撞車再撞牆

媽幫孩子看作業找改錯字 崩潰「到底錯在哪？」

中重症+154例 增11歲男童MIS-C 病況好轉已出院

結合丹丹漢堡等12業者30門市 高雄暢飲循環杯啟用

中央社／ 高雄2日電

慶祝環保標章30週年，高雄市政府今天邀請淨零綠生活企業及民眾一同宣誓啟動生活轉型，並結合全聯全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，啟用「淨零綠生活暢飲循環杯」。

高雄市政府環保局今天在國立科工館舉辦「2050高雄淨零、你我一起生活轉型」，慶祝環保標章30週年，邀請高雄淨零綠生活企業及民眾一同宣誓啟動生活轉型，並結合高雄市「淨零綠生活暢飲循環杯啟用」儀式，鼓勵民眾加入減塑行動。

高雄市政府環保局指出，市府媒合全聯公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，提供循環杯借用服務，邀請民眾採用可重複使用的容器取代一次性容器，並與業者共同設置循環杯租還據點，即日起至今年底，循環杯採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供市民朋友未來的綠色消費新選擇。

針對2050高雄淨零，環保局長張瑞琿說，高雄在地企業紛紛提出轉型方案，顯示企業對2050淨零的重視，如中鋼公司發展氫能冶煉技術、台電公司發展混氫發電、中華紙漿久堂廠預計採用SRF替代燃料、中聯公司配合減煤；而為落實氣候法制，市府也已將「高雄市淨零城市管理自治條例」草案送交市議會審議。

張瑞琿說，民眾行為改變也是邁向淨零的關鍵，培養民眾養成生活模式，如多使用大眾運輸系統、選購在地食材、落實資源循環再利用等也是關鍵，因此今天現場也準備闖關活動，供民眾了解淨零綠生活措施，從生活轉型面向減少碳排放，進而建立高雄未來共榮、宜居永續環境，朝2050淨零永續港灣城市邁進。

延伸閱讀

高雄飆37.1度 氣象局發布10縣市高溫資訊

高雄中華、五福路圓環 預計10月5日開放機車直行

高市推「暢飲循環杯」 全聯全家丹丹漢堡等12業者30門市響應

高雄中華五福圓環調整動線 10月5日完工後機車可直行

相關新聞

親子同遊高雄最開心 體驗駕駛樂趣一圓賽車手夢想

位於高雄SKM Park Outlets的「鈴鹿賽道樂園」，是日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權，也是全台唯一駕駛主題樂園，擁有多項刺激與冒險的遊樂設施，以各式各樣交通工具的樣貌呈現，一票玩到底，一次滿足大小朋友的玩樂需求與挑戰精神，在南台灣熱情的陽光下，待上一整天都不會膩，安心體驗競速與迎風快感。

高雄中華、五福路圓環 預計10月5日開放機車直行

機車族不必再繞圈。高雄中華、五福路圓環預計10月5日上午6點起開放機車直行，高市交通局表示，工程進入最後階段，將在10月...

公教單身男女聯誼小琉球浮潛、取消配對 互留聯絡資訊

屏東縣府舉辦公教人員單身男女聯誼，今年首場次來到小琉球，大家一起浮潛，享受悠遊大海樂趣，今年有31人參加，平均年齡女性3...

高雄市兒福中心公私合力改造 親子闖關開心打卡

高雄市社會局兒童福利服務中心今天舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，吸引許多親子參加。中心前道路改造成仿真道路體驗區，...

屏縣鑽石婚表揚 62年前的伴娘、花童出席見證

屏東縣府慶祝縣內結婚60歲以上佳偶，今舉辦鑽石婚表揚大會，潮州鎮90歲黃雲立、83歲陳翠英結婚62年，今出席表揚大會，當...

「青搖快遞」潮流派對登場 打造港都獨特流行風貌

疫情趨緩，各類活動也如火如荼開展，高雄市青年局昨天在高雄棧五庫舉辦「青搖快遞」潮流派對，青年局長張以理現身同樂，在時尚服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。