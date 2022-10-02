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高雄中華、五福路圓環 預計10月5日開放機車直行
機車族不必再繞圈。高雄中華、五福路圓環預計10月5日上午6點起開放機車直行，高市交通局表示，工程進入最後階段，將在10月4、5日分兩階段封閉內環區施工，施工期間請用路人提前改道或行駛外環區，完工即開放機車直行。
交通局說，4日上午9點到下午4點半，晚上9點到5日早上6點施工。施工期間將封閉內環區，外環維持供車輛行駛。施工期間請用路人提前改道或行駛外環區，屆時將增派義交加強引導車流。民眾可依改道建議提早改道，如中山路、民生路、成功路、自強路、青年路、新田路等。
五福圓環位於中華與五福路兩條幹道口，交通局說，因路口範圍大，施工時間長，為降低用路人不便，將避開尖峰時間，分兩階段施工。為維持外環區動線順暢，外環停車格施工當日禁止停車。
工程預計在10月5日早上6點完工，完工後，中華五福圓環機車便可直行，不用再繞行圓環，可以有效提升動線的直覺性與便利性。
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