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陳致中競總成立 黃睿靚高人氣 座上嘉賓是陳其邁的媽媽
年底選戰倒數不到兩個月，高雄市長拚連任，在市政行程之餘扮演母雞替議員參選人站台，今天市議員陳致中競總成立，陳其邁行程滿檔，請出母親陳辜美貴當分身，陳辜美貴說，「外地人來當市長，做完就跑到沒半個人影，陳其邁在高雄長大有幸替市民服務，一定拚到底不愧市民期望。」
陳致中今成立與陳其邁的聯合競選總部，陳致中太太黃睿靚也難得現身，一一向支持者請託，受到熱烈歡迎。黃睿靚身穿陳致中競選T恤搭配牛仔裙，嬌小的身影穿梭在人群之中，不少鄉親搶著和她握手。面對媒體訪問黃睿靚低調致謝，未發言。陳致中說，競總成立感謝各方支持，「更謝謝陳媽媽特地撥冗來致贈好彩頭，希望自己能再為鄉親拚四年。」
民進黨展現大團結氣勢，正國會推薦的市議員黃文志、韓賜村、陳明澤、陳慧文等人全員到齊。黃文志致詞時更說，國民黨高雄市長參選人柯志恩在造勢場合說，捷運建設是前市長韓國瑜的功勞，「大家沒有忘記現在台積電的設廠用地，當時韓國瑜是規畫為賽馬場」。立委趙天麟、許智傑、林岱樺、賴瑞隆也都出席支持。
陳辜美貴致詞時說，自己看著陳致中長大，「那麼好的人才南漂來高雄，希望大家牽成」，只有議員全上陳其邁做市長才會更順利，議員在議會也會好好監督、協助市政推動。希望大家不分黨派齊心為高雄努力，讓高雄成為典範。
除了陳辜美貴外，挺扁大將、前議員鄭新助也穿著袈裟到場力挺，鄭新助說，自己這次擔任陳致中的總幹事，「過去我當過總幹是的人全部都是當選」，陳致中是前總統陳水扁的兒子，打選戰卻打得如此辛苦，自己相當心疼，希望大家力挺陳致中，讓他能夠連任為民服務。
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