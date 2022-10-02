公教單身男女聯誼小琉球浮潛、取消配對 互留聯絡資訊

屏東縣府舉辦公教人員單身男女聯誼，今年首場次來到小琉球，大家一起浮潛，享受悠遊大海樂趣，今年有31人參加，平均年齡女性32歲、男性36歲。今年聯誼首次取消過往活動現場配對環節，改以互留電話、LINE聯絡資訊，讓彼此有更多機會。

縣府人事處指出，今年參加31人，女性14人，男性17人，平均年齡34歲，今年因疫情關係目前舉辦一場聯誼，會再評估實際需求規畫場次。

人事處表示，聯誼活動地點，結合縣內觀光優勢，來到琉球鄉，在教練帶領到花瓶岩浮潛，近距離觀賞魚群、海龜。午後，在環境清幽靜謐的海景休閒度假區，吹著微風、遠眺無敵海景，一邊享用美味餐點，讓青年男女放下平日工作煩悶壓力，面對面聊天。

屏東縣政府辦理聯誼活動多年，為吸引更多公教人員踴躍報名聯誼活動，今年行程規畫，以年輕人喜愛的水上活動為主軸，跳脫以往靜態類型，走向郊外，親近大自然，引導單身男女更輕鬆自在與異性相處。