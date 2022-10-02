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高雄市兒福中心公私合力改造 親子闖關開心打卡
高雄市社會局兒童福利服務中心今天舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，吸引許多親子參加。中心前道路改造成仿真道路體驗區，並設置花灑區、傳聲筒和融合在地特色的高雄大富翁等地板遊戲區，未來還有高雄輕軌及捷捷運造型車阻，成為家長陪小孩打卡的新好去處。
高雄市長陳其邁與出席的親子們，在改造後的兒福中心園區進行闖關活動，開心同樂。他表示，感謝高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會、華友聯開發公司、上揚建設公司贊助經費，公私合作改造擴充遊戲區及增設遊戲設施，讓小朋友能夠有一個更好、更棒的遊戲空間。
小朋友們大聲地用傳聲筒和對方說話，玩得很開心。社會局表示，高雄市積極推動所有的兒童都應該平等地擁有「遊戲權」，希望每個孩子都能夠開心玩樂。兒福中心不斷變得更有趣好玩及吸引孩子，讓爸媽可以更安心陪伴孩子體驗玩樂，另外中心也配合節慶及不定時辦理音樂律動、互動遊戲、手作創意、繪本故事等活動，歡迎親子善加運用。
社會局表示，10月起準公托育補助加碼，送準公共托嬰中心每名兒童每月加碼補助2000元，送準公共保母每名兒童每月加碼補助1200元。並擴大孕婦產檢交通補助對象，不分年齡族群身分，皆補助28趟次來回產檢5040元計程車資。另外也體貼父母工作或臨時有事無法照顧孩子的托育需求設置臨托據點，預計年底達12處。公托據點倍增至111年底達53處，並調降托育比為1比4，調增公托專業人員薪資4600元，強化公托中心的托嬰品質。
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