高雄市兒福中心公私合力改造 親子闖關開心打卡

高雄市社會局兒童福利服務中心今天舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，吸引許多親子參加。中心前道路改造成仿真道路體驗區，並設置花灑區、傳聲筒和融合在地特色的高雄大富翁等地板遊戲區，未來還有高雄輕軌及捷捷運造型車阻，成為家長陪小孩打卡的新好去處。

高雄市長陳其邁與出席的親子們，在改造後的兒福中心園區進行闖關活動，開心同樂。他表示，感謝高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會、華友聯開發公司、上揚建設公司贊助經費，公私合作改造擴充遊戲區及增設遊戲設施，讓小朋友能夠有一個更好、更棒的遊戲空間。

小朋友們大聲地用傳聲筒和對方說話，玩得很開心。社會局表示，高雄市積極推動所有的兒童都應該平等地擁有「遊戲權」，希望每個孩子都能夠開心玩樂。兒福中心不斷變得更有趣好玩及吸引孩子，讓爸媽可以更安心陪伴孩子體驗玩樂，另外中心也配合節慶及不定時辦理音樂律動、互動遊戲、手作創意、繪本故事等活動，歡迎親子善加運用。