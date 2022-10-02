屏縣鑽石婚表揚 62年前的伴娘、花童出席見證

屏東縣府慶祝縣內結婚60歲以上佳偶，今舉辦鑽石婚表揚大會，潮州鎮90歲黃雲立、83歲陳翠英結婚62年，今出席表揚大會，當年結婚的伴娘是新娘的好閨蜜83歲黃李敏，也一同現身，展現閨蜜間的好情誼。

屏東縣潮州鎮90歲黃雲立、83歲陳翠英結婚62年，育有2男2女，孫子7人，兒孫滿堂，今出席表揚大會，當年的伴娘83歲的黃李敏、花童新娘的妹妹72歲陳翠蓮，一起出席重陽敬老鑽石表揚大會。黃李敏說，她跟新娘陳翠英兩人是從小一起長大的好閨蜜，國小、國中同學，還一起當同事，翠英20歲就結婚，婚後仍時常聯繫，也分享幸福喜悅。陳翠蓮與姊姊相差11歲，當年姊姊結婚時，她才9歲。

縣府社會處指出，今年有34對阿公阿嬤佳偶獲表揚，為讓平均年齡超過80歲的佳偶們重溫當年結婚時的甜蜜喜悅，在活動前聘請攝影師和化妝師到府幫阿公阿嬤拍攝婚紗照，表揚大會當日頒贈鑽石婚證書及婚紗照，同時邀請子孫全家大小一起出席。

今天表揚大會中，邀請結婚70年的內埔鄉的徐阿添、徐張玉里，由縣長潘孟安遞秤桿給阿公，並協助幫阿嬤挑蓋頭，寓意婚姻生活稱心如意也重溫大婚之日的幸福感受，同時也祝福現場所有佳偶幸福久久。

縣府指出，鹽埔鄉黃江稅及黃李秋菊，分別高齡94歲及93歲的長輩，民國39年結婚，結婚72年，兩人育有1女3男，女兒71歲黃孟瓊說，父母親婚姻中互相忍讓，彼此守護。

縣長潘孟安說，今見證鑽石婚60年長輩們，一甲子不容易，60年來的歲月，年輕到老相伴，開創家庭。

111年表揚鑽石婚佳偶婚齡72年：鹽埔鄉黃江稅、黃李秋菊；婚齡70年內埔鄉徐阿添、徐張玉里；婚齡69年新園鄉陳進添、陳謝好；滿州鄉張德成、張陳清妹；婚齡68年有竹田鄉邱文彬、賴月美；婚齡65年潮州鎮有賴秋雄、賴蔡美容；春日鄉蕭清桂、馮守貞；來義鄉陳榮草、余麗女。

婚齡64年有屏東市陳新丁、陳徐快良；麟洛鄉李洪源、李邱春枝；九如鄉蔡金車、蔡陳秀蘭；里港鄉謝瑞慶、謝黃美英；枋寮鄉林朝福、林唐秀玉；佳冬鄉鄭明發、鄭李阿靜。婚齡63年屏東市鄭明和、柯絲；萬丹鄉李得時、李傅雪；霧台鄉巴水木、巴羅見珠。

婚齡62年有屏東市藍周義、藍林秀鄉；潮州鎮黃雲立、陳翠英；長治鄉吳慶山、楊月桂；琉球鄉蘇逢時、蘇蔡秋霞：婚齡61年有萬丹鄉陳春風、楊巧；高樹鄉温東喜、温楊靜金；萬巒鄉陳國勤、曾興妹；南州鄉謝天明、謝蘇月英。