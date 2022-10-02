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「青搖快遞」潮流派對登場 打造港都獨特流行風貌
疫情趨緩，各類活動也如火如荼開展，高雄市青年局昨天在高雄棧五庫舉辦「青搖快遞」潮流派對，青年局長張以理現身同樂，在時尚服裝台登場走秀，為派對增添話題。
高雄市青年局指出，這場派對是集結在地時尚、藝術、音樂及飲食文化，打造高雄獨特流行風貌，讓年輕人天馬行空的創意能夠恣意揮灑，也為青年潮流文化注入新鮮活力。
張以理說，「青搖快遞」以喜劇相聲炒熱氣氛作為開場，博得滿堂彩，透過DJ秀及樂團「四枝筆Four Pens」、「隨性Random」及「槍擊潑辣 Guntzepaula」演出，充分展現港都特有的生命力，讓樂迷們同時感受聽覺與視覺雙重震撼。
派對重頭戲是與「JUST IN XX」設計師品牌聯手，將派對打造成一場結合時尚與潮流的沉浸式服裝大秀，為現場觀眾獻上獨一無二的視覺盛宴，並邀請台派餐飲品牌，讓賓客在音樂節奏中舞動港都之際，體驗本土文化的熱情與風味。
港口是高雄對外櫥窗，可是高雄的城市靈魂，從昔時存放貨物的倉庫聚落，到現今成為匯集藝文產業的文化特區，映照了高雄發展的歷史縮影。這場派對將碼頭倉庫原有的機能轉化為展現高雄青年文化的舞台，翻轉港都青年潮流的過去、現在與未來，激盪出跨越年齡與媒介的熱烈火花。
「青搖快遞」潮流派對第二場將在本月8日舉行，將延續青春熱情與能量，讓到場賓客能享受這趟歡樂的文化盛宴，體驗與感受高雄的潮流文化的無限可能，歡迎民眾報名參加。更多活動詳情，可上高雄市青年局官方網站，並加入官方Facebook、Instagram與Line@（@youth.kcg）帳號。
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