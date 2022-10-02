庄頭藝穗節林園扮仙獻桃 明華園天字團演出「鬼菩薩」

高雄「2022庄頭藝穗節」昨晚在林園區廣應廟廟埕演出，明華園天字戲劇團當家小生陳昭香和團員們帶來經典劇目「鬼菩薩」，吸引滿場觀眾。市長陳其邁到場感謝劇團將最好演出帶給高雄市民，並與廣應廟方一同向神明進獻壽桃。

明華園天字戲劇團是深耕高雄多年的歌仔戲團，當家小生陳昭香今年榮獲高雄文藝獎。劇團多年參與「庄頭藝穗節」，為高雄各庄頭社區帶來精彩的歌仔戲演出，讓喜愛歌仔戲的民眾在住家附近就能看到廳堂等級的表演。民眾每年都早早到場排隊，這次帶來的經典劇目和精彩的表演讓現場民眾看得津津有味。

正式演出前，劇團以「三仙大會賀壽」扮仙演段，向廣應廟謝府王公祖賀壽。陳其邁感謝明華園天字團將「廳堂級」節目，帶到高雄最南邊的林園區，並提及捷運小港林園線計畫預定年底動工，完工後將串連捷運紅線與機場交通，有利帶動林園的交通與觀光發展。

高雄市文化局長王文翠表示，「庄頭藝穗節」去年因為疫情停辦一年，在大家注重自我保護與防疫的努力下，盡量回復藝文生活，今年維持辦理並提早開跑，希望透過藝文活動讓團隊有更多演出的機會，讓藝文大環境有更多復甦的生機。