中鋼教育基金會攜手張正傑 輪椅族音樂會重返衛武營

中鋼集團教育基金會今天攜手知名大提琴家張正傑，在衛武營榕樹廣場舉辦別開生面的輪椅族音樂會，現場超過百名輪椅族朋友在周末午后共享音樂溫馨。

中鋼去年慶祝建廠50周年，與張正傑在高雄美麗島站舉辦輪椅族音樂會，今年則相約在衛武營再度歡聚。包括社會局副局長葉欣雅、高雄三山脊損重建協會總韓事楊德明、中鋼副總黃一中、中鋼基金會執行長鍾錫洲、高捷總經理王亞洲均共赴盛會。

中鋼基金會表示，輪椅族公益音樂會8年前在高捷美麗島站「光之穹頂」廣場舉辦以來，至今未曾間斷。去年考量疫情，輪椅族音樂會首次從穹頂下移到衛武營榕樹下，今天再度重回衛武營，讓輪椅族朋友們能在世界級文化表演殿堂體驗國家音樂廳規格的音樂饗宴。

「疫情期間甚麼都能取消，但跟輪椅族朋友的約定不能取消」，張正傑今天與小提琴家蘇顯達、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成弦樂四重奏，演出「卡農」等知名曲目，再與鋼琴家廖皎含譜出「寶藏圓舞曲」五重奏，另邀請國內知名女高音蔣啟真演唱「波希米亞人」膾炙人口曲目，安可聲不斷，最終張正傑加碼演奏「雷鳴與閃電波卡舞曲」，掌聲如雷。