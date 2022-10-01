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作品遭疑抄襲 高雄分署：若有疑慮先不公開展示

中央社／ 高雄1日電
法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭民眾質疑，與日本藝術家木野智史作品高度相似。（法務部執行署高雄分署提供）中央社
法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭民眾質疑，與日本藝術家木野智史作品高度相似。（法務部執行署高雄分署提供）中央社

行政執行署高雄分署公共藝術作品遭疑抄襲日本陶藝家木野智史，木野要求對方儘速道歉並移除作品。高雄分署今天說，專家2週內有審查結論，若有抄襲疑慮將先不公開展示。

法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭疑抄襲木野智史作品，木野昨天（9月30日）接受中央社日文書面採訪時表示，希望對方儘速道歉並移除作品。

木野表示，行政執行署高雄分署承辦人員曾為抄襲疑雲引起的騷動致電向他道歉，也告訴他作品已經被遮蓋住，目前七名的調查人力也會再增加。

木野指出，此作品與自己的創作「颪（眼）」高度雷同，如果遭質疑的台灣藝術家能馬上道歉，自己也無意將事情鬧大，但因對方主張該作品外型簡單，其他人也能想得到，且素材與概念也不同，並非抄襲，為了台灣的藝術界，他認為不能讓疑雲就此落幕。

對此，高雄分署今天晚間向中央社記者表示，事發後已透過電話與木野智史家人取得聯繫，說明此作品屬於文化部公開徵選，並外聘專家學者幫忙評選，一切皆依照法定程序，不料會發生相關爭議，後續將邀請外聘專家學者召開審查會，釐清是否有抄襲疑慮，最快2週內就會有結論。

針對是否先撤掉作品道歉，高雄分署指出，若經外聘專家學者認定作品確實有抄襲疑慮，就會馬上以活動看板遮蓋不公開展示，也是為了因應後續的相關法律程序，「該我們負責就會負責」。

高雄分署也提到，目前除了積極邀請專家學者審查，也正積極跟木野智史本人設法取得聯繫當中，但是否真的涉及抄襲，還是要待專家進一步認定。

公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」是在民國106年9月11日，在文化部網站公開徵選，於同年12月21日由7名委員（包含5名外聘專家、建築師）決選，於7件參選作品中共同評選出得分最高的作品；作者是蔡文祥/葛菲雅奇視像空間設計公司。

抄襲 公共藝術 藝術作品

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