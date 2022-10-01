陳其邁送金鎖片 102歲人瑞陳王勸唱歌迎接
全高雄市有398位百歲人瑞，重陽節前夕，高雄市長陳其邁接連安排兩場重陽敬老聯歡會，下午前往橋頭區探訪高齡102歲陳王勸阿嬤，老阿嬤平日愛唱歌自娛，每周三天還去社區關懷據點上課，耳聰目明反應很快，甚至還會跟市長「練肖話」，互動溫馨。
今天下午，高雄市長陳其邁前往橋頭區拜訪102歲陳王勸，當面致贈金牌、水果禮盒及1萬元重陽節敬老禮金。陳其邁替阿嬤戴上金鎖片，叮嚀阿嬤這1萬元紅包要記得花，明年還能再領一筆。
看見這麼多人來，阿嬤開心在眾人面前獻唱「梁山伯與祝英台」，獲得滿堂彩。陳其邁關心阿嬤健康，詢問疫苗打幾劑，老阿嬤回說「不知道」，陳其邁接著改問「有沒有拿到700元」，老阿嬤直覺回「沒有」，一旁的兒子連忙補充，錢有拿到，而且已經打了第四劑，眾人哄堂大笑。
家人說，陳王勸育有1男1女，目前與兒子及外籍看護同住，目前健康狀況還不錯，沒有重聽，在住家附近社區照顧關懷據點參加健康促進課程，飲食簡單不挑食，盡量保持愉快心情。
社會局表示，至今年8月底，本市65歲以上老人有49萬593人，老人人口佔全市人口18.02％；今年度百歲人瑞共有398人，男性161人、女性237人，其中158人恰好滿百，本市最高齡長輩是左營區113歲任張妹黁。
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