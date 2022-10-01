快訊

25秒片外流…蘋果副總裁受訪輕率吐31字 年薪千萬飛了

2022鼓山哈瑪星濱線祭登場 福船進港祈求好運

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場有劍道與傳統八家將演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場有劍道與傳統八家將演出。記者劉學聖／攝影

2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，在新濱．駅前(舊三和銀行)前舉行開幕儀式，鼓山區公所結合哈瑪星代天宮、武德殿太鼓隊、高雄地嶽殿及中華藝校等在地團體及學校進行熱鬧踩街活動，活動中還有一艘福船進場，由陳盈秀副秘書長代表陳其邁市長繪漁旗點睛，踏上福船以撒麻糬儀式為民眾祈福，也象徵哈瑪星地區「滿儎」豐收，商圈經濟活絡。

除了踩街遊行之外，現場也安排了繪漁旗點睛儀式、地方文創攤位、哈瑪星文化巡禮及海洋巡禮、台日古早味童玩、漁旗祈福卡及精彩的舞台表演等各式各樣有趣的活動，其中更邀請到了日本女子天團AKB48 台北姐妹團AKB48 Team TP作為壓軸演出，炒熱現場氣氛，與民眾一起互動，也為2022鼓山哈瑪星濱線祭畫下一個完美的句點。

鼓山區區長鄭明興表示，「哈瑪星濱線祭」源自日治時代昭和10年（1935）舉辦的港祭，是當時地方繁榮的象徵，透過辦理濱線祭，回憶日治時期哈瑪星的興盛樣貌，並承襲歷史文化意義，結合在地的文創，透過文化與海洋巡禮，讓參加的民眾能更認識哈瑪星各種風貌。

2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，其中更邀請到了日本女子天團AKB48 台北姐妹團AKB48 Team TP作為壓軸演出，炒熱現場氣氛。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，其中更邀請到了日本女子天團AKB48 台北姐妹團AKB48 Team TP作為壓軸演出，炒熱現場氣氛。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場請來劍道演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場請來劍道演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場有劍道與傳統八家將演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場有劍道與傳統八家將演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，在新濱．駅前(舊三和銀行)前舉行開幕儀式，活動中還有一艘福船進場。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，在新濱．駅前(舊三和銀行)前舉行開幕儀式，活動中還有一艘福船進場。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場請來劍道演出。記者劉學聖／攝影
2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，現場請來劍道演出。記者劉學聖／攝影

哈瑪星 文創 日治時期

延伸閱讀

高雄旗津辦活動易塞車 議員促評估設纜車

玩轉高雄設計力！柑仔店、老街廓、紅磚屋，華麗轉身重現風華，療癒感一網打盡

到愛河「無所事事」看萌物漂漂河　歷史散步探尋港都風華

中秋連假疏運 高市推「大眾運輸旅遊路線圖」

相關新聞

天上星星不再遙不可及 屏南車城國小天文台啟用

屏東恆春半島擁有得天獨厚「少光害」天文觀測的優勢條件 ，縣府繼3年前屏北地區建國國小設置的獵戶座天文台啟用，斥資800萬...

金門縣府設多層複合濾料試驗模場 提升太湖水源水質

金門縣政府今天表示，為改善金門縣湖庫水源水質，削減營養鹽污染，提升水資源清潔效率，已在小太湖旁設置「金門縣多層複合濾料（...

高市議會「回娘家」 黃石龍感懷中油五輕變身台積電

高雄市議會每年固定舉辦「回娘家」活動，邀請歷屆議員返回議會同歡，今早活動登場，近百位議員齊聚議會聯絡情誼，近日剛出書記錄...

一手新冠一手流感 屏東百名長輩左右手同時開打

公費流感疫苗開打，屏東縣政府今天在屏東火車站開設疫苗施打站，提供莫德納次世代疫苗及公費流感疫苗，統計至上午11點為止，共...

屏東佳冬石斑漁村轉型休閒 重溫牽罟文化再搭鱻味餐桌

屏東縣佳冬鄉濱海的塭豐村是傳統小漁村，也是石斑魚養殖重鎮，社區近年致力轉型深度旅遊的休閒漁業，重現早期群體拉網捕魚的「牽...

佳樂水衝浪嘉年華熱力登場 打造南台灣衝浪代表性品牌

屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天，在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，衝浪賽事納入奧運項目後，今年新增12歲以下兒童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。