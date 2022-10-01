2022鼓山哈瑪星濱線祭登場 福船進港祈求好運

2022鼓山哈瑪星濱線祭今天下午登場，在新濱．駅前(舊三和銀行)前舉行開幕儀式，鼓山區公所結合哈瑪星代天宮、武德殿太鼓隊、高雄地嶽殿及中華藝校等在地團體及學校進行熱鬧踩街活動，活動中還有一艘福船進場，由陳盈秀副秘書長代表陳其邁市長繪漁旗點睛，踏上福船以撒麻糬儀式為民眾祈福，也象徵哈瑪星地區「滿儎」豐收，商圈經濟活絡。

除了踩街遊行之外，現場也安排了繪漁旗點睛儀式、地方文創攤位、哈瑪星文化巡禮及海洋巡禮、台日古早味童玩、漁旗祈福卡及精彩的舞台表演等各式各樣有趣的活動，其中更邀請到了日本女子天團AKB48 台北姐妹團AKB48 Team TP作為壓軸演出，炒熱現場氣氛，與民眾一起互動，也為2022鼓山哈瑪星濱線祭畫下一個完美的句點。