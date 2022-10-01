天上星星不再遙不可及 屏南車城國小天文台啟用

屏東恆春半島擁有得天獨厚「少光害」天文觀測的優勢條件 ，縣府繼3年前屏北地區建國國小設置的獵戶座天文台啟用，斥資800萬元設在屏南地區車城國小的南十字天文台今天啟用，未來承接串連與屏北地區獵戶座天文台、海生館天文台以及「星空吶喊」等多元天文科普教育與教學活動，激發探索浩瀚宇宙的興趣。

今天的啟用典禮，校方運用「生生有平板計畫」的平板，先進行Kahoot天文知識互動遊戲，展現學生運用科技資訊能力成果，高年級學生接著在現場為來賓導覽和探索四季星空介紹及太陽、月亮小知識；也是校友的縣長潘孟安返校主持啟用儀式，學弟妹以月琴表演自創歌曲「阮兮故鄉是柴城」歡迎現是屏東大家長的學長。

潘孟安說，恆春半島因全台最南的地理位置，「南十字星」只有恆春半島可清楚看見，特別在榮獲國家卓越建設金質獎的車城國小設置天文台，凸顯了恆春半島的特殊星象；南十字天文台配備有最新型的反射式天文望遠鏡及一個光球層太陽望遠鏡和色球層太陽望遠鏡，天文觀測不僅限於晚上，白天也能利用光球層太陽望遠鏡觀測太陽黑子。