快訊

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

兩警受傷…高雄偷車犯遭警圍捕持刀、鋸攻擊 還欲點手中汽油彈

金門縣府在金城設輔具新據點 嘉惠西半島身障者

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天表示，已在今年8月於金城鎮設立金城據點(民權路173號/社會處)，盼能完善金門輔具服務資源布建。圖／縣府提供
金門縣府今天表示，已在今年8月於金城鎮設立金城據點(民權路173號/社會處)，盼能完善金門輔具服務資源布建。圖／縣府提供

金門自108年起由伊甸社會福利基金會承接輔具資源中心，提供輔具評估、維修、借用、及回收等服務，金門縣府今天表示，已在今年8月於金城鎮設立金城據點(民權路173號/社會處)，盼能完善本縣輔具服務資源布建，提升1所輔具中心+3處據點擴增服務能量，讓縣民獲得適切的無障礙生活措施服務。

金門縣府表示，為讓更多離島地區有需求的長輩及身心障礙者擁有更便利的行動生活，就近獲得輔具服務，已陸續於109年烈嶼鄉西方日照設立烈嶼據點、110年金湖鎮新市里活動中心設立金湖據點，並於今年8月在金城鎮設立金城據點。

社會處長董燊表示，強化身心障礙福利服務，落實個人全人化連貫性資源整合與無障礙措施，是縣府一直持續致力的目標。因應高齡化社會本縣老化人口亦逐年增加，身心障礙者與及長期照顧者對於輔具之無障礙生活措施需求遽增，縣府為回應在地民眾需求，透過輔具資源中心結合輔具服務據點提供多元、適切的服務外，並針對需求量較少的輔具如電腦輔具、特製機車、各式生活輔具等，並於108、109年分別購置兩台輔具巡迴專車外展，以提高服務的可近性與便利性，大小型的輔具專車可深入社區提供到宅服務，也可將輪椅等大型輔具攜至民眾家中進行評估使用，免於行動不便民眾多次奔波之苦。

金城據點為本縣第3處輔具服務據點，設於本縣社會處前右側空間，地址是民權路173號，提供金城鎮與金寧鄉兩區民眾更貼近、便利的輔具服務。該據點於111年8月9日起，每月三次半天的輔具服務。

10月份服務時間為10月4日(週二)、10月11日及18日(週二)上午9點至11點30分。該據點服務內容包括：輔具諮詢、受理補助申請、輔具評估(需預約)、輔具使用訓練(需預約)、輔具調整(需預約)、簡易輔具借用(需預約)、輔具回收及適配(需預約)等服務，諮詢/預約專線：082-333629。

金門縣府已在今年8月於金城鎮設立金城據點，嘉惠金城、金寧地區的民眾。圖／縣府提供
金門縣府已在今年8月於金城鎮設立金城據點，嘉惠金城、金寧地區的民眾。圖／縣府提供

金門 老化 高齡化

延伸閱讀

關心身障者 金門縣府舉辦浯愛市集宣導吸引民眾參與

金門縣府設多層複合濾料試驗模場 提升太湖水源水質

石牆、紅磚道、賞星空電影！ 金門必住古厝「古寧歇心苑」五星暖心體驗超愜意

金門野放千隻螢火蟲幼蟲 打造大自然星光節

相關新聞

天上星星不再遙不可及 屏南車城國小天文台啟用

屏東恆春半島擁有得天獨厚「少光害」天文觀測的優勢條件 ，縣府繼3年前屏北地區建國國小設置的獵戶座天文台啟用，斥資800萬...

金門縣府設多層複合濾料試驗模場 提升太湖水源水質

金門縣政府今天表示，為改善金門縣湖庫水源水質，削減營養鹽污染，提升水資源清潔效率，已在小太湖旁設置「金門縣多層複合濾料（...

高市議會「回娘家」 黃石龍感懷中油五輕變身台積電

高雄市議會每年固定舉辦「回娘家」活動，邀請歷屆議員返回議會同歡，今早活動登場，近百位議員齊聚議會聯絡情誼，近日剛出書記錄...

一手新冠一手流感 屏東百名長輩左右手同時開打

公費流感疫苗開打，屏東縣政府今天在屏東火車站開設疫苗施打站，提供莫德納次世代疫苗及公費流感疫苗，統計至上午11點為止，共...

屏東佳冬石斑漁村轉型休閒 重溫牽罟文化再搭鱻味餐桌

屏東縣佳冬鄉濱海的塭豐村是傳統小漁村，也是石斑魚養殖重鎮，社區近年致力轉型深度旅遊的休閒漁業，重現早期群體拉網捕魚的「牽...

佳樂水衝浪嘉年華熱力登場 打造南台灣衝浪代表性品牌

屏東縣滿州佳樂水衝浪賽昨天起一連3天，在滿州鄉港口村漁村公園海岸熱鬧登場，衝浪賽事納入奧運項目後，今年新增12歲以下兒童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。