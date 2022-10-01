金門縣府在金城設輔具新據點 嘉惠西半島身障者

金門自108年起由伊甸社會福利基金會承接輔具資源中心，提供輔具評估、維修、借用、及回收等服務，金門縣府今天表示，已在今年8月於金城鎮設立金城據點(民權路173號/社會處)，盼能完善本縣輔具服務資源布建，提升1所輔具中心+3處據點擴增服務能量，讓縣民獲得適切的無障礙生活措施服務。

金門縣府表示，為讓更多離島地區有需求的長輩及身心障礙者擁有更便利的行動生活，就近獲得輔具服務，已陸續於109年烈嶼鄉西方日照設立烈嶼據點、110年金湖鎮新市里活動中心設立金湖據點，並於今年8月在金城鎮設立金城據點。

社會處長董燊表示，強化身心障礙福利服務，落實個人全人化連貫性資源整合與無障礙措施，是縣府一直持續致力的目標。因應高齡化社會本縣老化人口亦逐年增加，身心障礙者與及長期照顧者對於輔具之無障礙生活措施需求遽增，縣府為回應在地民眾需求，透過輔具資源中心結合輔具服務據點提供多元、適切的服務外，並針對需求量較少的輔具如電腦輔具、特製機車、各式生活輔具等，並於108、109年分別購置兩台輔具巡迴專車外展，以提高服務的可近性與便利性，大小型的輔具專車可深入社區提供到宅服務，也可將輪椅等大型輔具攜至民眾家中進行評估使用，免於行動不便民眾多次奔波之苦。

金城據點為本縣第3處輔具服務據點，設於本縣社會處前右側空間，地址是民權路173號，提供金城鎮與金寧鄉兩區民眾更貼近、便利的輔具服務。該據點於111年8月9日起，每月三次半天的輔具服務。