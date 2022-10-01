關心身障者 金門縣府舉辦浯愛市集宣導吸引民眾參與

金門縣府於今日下午在莒光共融公園遊戲場舉辦「多元共融-浯愛市集」身心障礙者權利公約宣導活動，縣長楊鎮浯親自到場主持，他也強調，強化身心障礙福利服務，保障並促進身障者的權益，是縣府一直不斷持續努力的方向。

這場活動在今天下午13時許登場，包括楊鎮浯、社會處長董燊、金城鎮長李誠智、縣議員李養生與李應文、社會處副處長李廣榮、各社福團體代表及委員等人一同共襄盛舉。

活動開始前，就有許多民眾熱情到場參與，現場除設有市集攤位、親子手作及身心障礙體驗遊戲外，也設有野餐區供民眾席地野餐，並且邀請各機關到場設攤以互動方式進行多元政令宣導。

在表演舞台上除有大小朋友喜愛的氣球與魔術表演外，主辦單位更邀請在地身心障礙團體輪番上陣帶來精彩演出。為炒熱現場氣氛，活動過程中也增加有獎徵答環節，讓民眾除了欣賞表演，也可與台上人員互動，藉以瞭解本次活動主軸身心障礙者權利公約。

楊鎮浯在致詞時表示，縣府今年在金寧鄉成立了第一間專門服務精神障礙者的精神障礙會所，輔具中心在烈嶼、金湖山外和金城亦都有新的服務據點，身障者可以有更多服務選擇，不會因障別限制影響。此外，今年在金湖山外也增設一處家庭照顧者支持服務據點靜心休憩小築，讓身障者和照顧者都能獲得適切的照顧與服務。

楊鎮浯也強調，一個完整的社福體系，應該是多元的、平權的、不受限的，今年天下雜誌評比金門是社福力第一的，未來金門將會是一個和諧、友善及多元的社會環境，從老到幼，皆能獲得適切的照顧與服務。