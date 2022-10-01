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高市捷運局打臉柯志恩 捷運四線齊發跟韓國瑜無關
昨晚國民黨市長參選人柯志恩辦造勢活動，將三大捷運歸功前市長韓國瑜。高市捷運局駁斥說，韓市府時期，小港林園線採高架輕軌設計未能順利，岡山路竹延伸線及黃線也都是在陳其邁上任後才有進展，「兩年拚四年」成果豐碩。
捷運局指出，小港林園線在韓國瑜任內的可行性研究方案是採高架輕軌評估研究，一直未能順利推動，陳其邁就任後，考量台17線沿海路工業管線密布，改採紅線重運量地下延伸，行政院在今年9月23日正式函文同意綜合規劃報告，僅歷時1年10個月，堪稱「全國最快」。
岡山路竹延伸線計畫部分，韓市府時期，環評審查要求進入第二階段環境影響評估報告審查，陳其邁上任後與中央及環保團體溝通，一路順利通過環評審查，綜合規劃報告去年3月獲行政院核定，已完成二階A段的機電及土建工程招標。
此外，捷運黃線計畫也是在陳其邁積極與中央溝通獲取支持，110年7月通過環評審查，行政院今年3月21日核定綜合規劃報告。輕軌二階工程部分，韓國瑜上任後停工近2年，陳其邁提出9項優化調整方案，109年11月10日復工，成圓願景可望在明年底實現。
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