金門縣府設多層複合濾料試驗模場 提升太湖水源水質

金門縣政府今天表示，為改善金門縣湖庫水源水質，削減營養鹽污染，提升水資源清潔效率，已在小太湖旁設置「金門縣多層複合濾料（MSL）試驗模場」，以學術單位所引進的先進技術，透過分層互疊排列的混合濾料包及滲透濾層碎石，每日可處理10公噸湖水，可達到水質淨化效果，除了防止污水衝擊金門寶貴的水資源外，更可保護歐亞水獺生存環境。

金門縣近年來旅遊快速發展，民宿及遊客大幅成長，生活污水需經妥善處理。自今年2月起，環保署與金門縣政府、成功大學、台灣科技大學共同合作，在金門縣小太湖旁設置「金門縣多層複合濾料試驗模場」，藉由模場試驗，有效提升湖庫水質，懸浮固體物（SS）降低至5 mg/L以下、總磷（TP）則降低至0.05 mg/L以下。

環保署表示，氮、磷營養物質是造成水庫優養與水質惡化的主因，近年來環保署與金門縣政府合作，陸續設置污水截流工程及污染控制措施，已經大幅減少排入山外溪的家庭污水、營區污水及畜牧廢水等點源氮、磷污染負荷。目前山外溪及太湖水庫還有6到7成的負荷來自非點源污染，未來需引進創新方法才能進一步改善太湖水質，例如太湖上游清淨水源的開發與引入，以及運用MSL工法循環淨化太湖水質。

金門縣野生動物救援暨保育協會常務理事袁守立說，在金門縣政府及生態保育協會等單位的協助下，太湖周遭的歐亞水獺保育成果逐漸顯現，顯示山外溪污染削減，不僅對湖庫水質優養改善有效，也對歐亞水獺棲地復育有所幫助。