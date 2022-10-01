高市議會「回娘家」 黃石龍感懷中油五輕變身台積電
高雄市議會每年固定舉辦「回娘家」活動，邀請歷屆議員返回議會同歡，今早活動登場，近百位議員齊聚議會聯絡情誼，近日剛出書記錄中油五輕抗爭歷程的前副議長黃石龍到場，上台分享過往，欣慰自己「做一件對的事，終身無憾」。
高市議會今早邀請歷屆議員回娘家，今年的「資深議員獎」頒發給第5任及8任資深議員，包括徐榮延、陳粹鑾、黃芳仁、周鍾㴴等人，「早鳥獎」由資深議員莊敏次等10人獲得。
此外，議會年底改選，現任議員林宛蓉不再競選連任，議長曾麗燕頒發「感恩獎」，表彰她對市民的貢獻，歡迎她隨時回娘家。曾麗燕說，在高雄民主發展歷程中，每位議員都發揮關鍵性的影響和貢獻，盼寶貴民意政治代代相傳，讓議會越來越好。
台積電進駐高雄受到關注，用地正是中油五輕高煉廠。前副議長黃石龍當年參與反五輕抗爭活動，2018年兒子黃文志接棒順利當選，上月黃石龍出書《道別大鯨魚》，內容描述1987年至2015年，後勁居民投入環保運動，紀錄28年抗爭點滴。
談起這段「小蝦米對抗煉油廠這隻大鯨魚」過往，黃石龍說，從抗爭到關廠，直至今日中油汙染廠址完成整治、台積電進駐，真心為後勁人感到開心，「能在議員任內做一件對的事，終身無憾」。
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