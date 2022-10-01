一手新冠一手流感 屏東百名長輩左右手同時開打

公費流感疫苗開打，屏東縣政府今天在屏東火車站開設疫苗施打站，提供莫德納次世代疫苗及公費流感疫苗，統計至上午11點為止，共有119人接種莫德納疫苗、239人接種流感疫苗，約有百餘位民眾一次施打兩種疫苗，左、右手先後接種，一位黃姓民眾說，「一次打完希望可以獲得最佳保護，接下來就等解封四處趴趴走。」

屏東縣政府衛生局表示，今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段今天開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段於11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，符合資格者可同時接種新冠疫苗。

衛生局長施丞貴表示，縣府另採購疫苗，供全縣縣立高中職以下未滿50歲教職員與學生一同校在接種，提升校園群體保護力。去年65歲以上流感疫苗接種率約45%，今年採購20.1萬劑，希望接種率提升到50%以上。

上午約6點30分就有長輩起早到場排隊，初步統計，約有百餘位民眾同時接種兩種疫苗。70多歲的吳姓民眾說，很多人在傳，打了新冠疫苗就不用打流感，或是打了流感也可以有新冠免疫力，「但我還是兩種都打，年紀大，自己保護好，晚輩也可以放心」。